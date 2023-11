Arouxet y Wesner culminaron la campaña a días del balotaje

Celeste Arouxet y Maximiliano Wesner, en entrevista con LU32 Radio Olavarría manifestaron sus razones por las cuales los y las olavarrienses deben votar a Javier Milei y a Sergio Massa, respectivamente.

Asimismo, hicieron referencia a la situación local pos elecciones: la concejal recalcó que buscará que "el intendente electo cumpla sus promesas", sobre Wesner, quien expresó que hay un "déficit oculto’ en la gestión que deja Galli".

En primer lugar, Arouxet enunció que cree "que la gente se tiene que animar, cuesta mucho hacer que la gente se anime”, y agregó que “a veces hasta en tu propio espacio tenés que explicar muchas cosas que se están diciendo de tu referente, pero creo que la gente tiene que entender que con el miedo llegamos a esto”.

En ese sentido, confesó que “el voto miedo nos llevó a una política de 70 años, un país destruido, entonces tenemos que animarnos y comprometernos”.

"No hay que tenerle miedo a un cambio nuevo y necesario. Antes vos votabas un cambio de política económica, hoy es un cambio más que necesario porque no pueden seguir más, no hay alternativa”, opinó.

Por otro lado, Wesner como intendente electo, aclaró que "las cuatro obras con fondos de la Nación que se hacen en Olavarría dependen del triunfo de Massa"; y añadió que “lo importante que es proteger el entramado productivo y social de la Argentina".

De acuerdo al referente local de Unión por la Patria, con un triunfo de Milei estaría en juego "el consenso, el diálogo, la posibilidad de abrazar a todos los espacios y pensar una Argentina unida, una Argentina que Sergio Massa la propuso en 10 puntos de ese consenso nacional al que llamó días atrás”

“Es una elección muy importante para el destino de la Argentina y de nuestra ciudad”, sentenció el intendente electo.

Situación de "déficit oculto" en el Municipio

Consultado por LU32, Wesner pidió pensar en "lo cualitativo del déficit del Municipio, el déficit tiene que ver con todos los gastos corrientes como contrataciones y que debería poder garantizar el funcionamiento municipal”.

"No es sólo el déficit de las cuentas sino que hay un ‘déficit oculto‘", confesó y argumentó que al observar, por ejemplo, "el servicio territorial de Alberdi y Suárez: la pintura es la misma con la que lo dejó José Eseverri".

Es decir que "se trata de cuestiones que no se han abordado estos ocho años", recalcó Wesner.

En tanto, Celeste Arouxet reconoció que “es muy delicada la situación de Olavarría, basta de mentiras, si no se cumplen lo que prometieron sería como una competencia desleal”.

“Quiero que en cuatro años, mínimamente, lo que se prometió se cumpla", deseó la referente libertaria, y concluyó que “hay que trabajar entre todos y no poner palos en la rueda, pero hay que hacer las cosas bien”.