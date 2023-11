Reciente abigeato: "Me hizo pensar si seguir invirtiendo o no en un sector donde no hay seguridad" Fernando Giretti, gerente de Hacienda MP, habló con Infoeme sobre los desafíos que atraviesa el sector, la impotencia que le genera este tipo de hechos delictivos y el escaso control de las fuerzas de seguridad.

Luego de que se descubriera un nuevo hecho de abigeato en un campo ubicado en la zona de la planta L’Amalí, se despertó la preocupación de los productores, no solo por la pérdida económica sino también por la "inseguridad, sequía, crisis económica y falta de control policial". Infoeme habló con Fernando Giretti de Hacienda MP sobre lo que representa la pérdida de una vaca, la impotencia por los hechos delictivos, lo "común" que es el robo de animales en época de fiestas y desafíos que en general el sector enfrenta. Giretti, mostró un fuerte malestar por la situación y explicó que "una vaca de 30 meses de edad, como la que carnearon, nos llevó mucho esfuerzo y sacrificio mantenerla", y "llegar una mañana y encontrarla en partes te genera mucha impotencia". "Que falte algo que te llevó más de 2 años lograr, genera una decepción tan grande que me hace pensar si seguir invirtiendo en un sector donde no hay seguridad", manifestó y lamentó que "lo que sucede en estos casos es que muchas veces queda en la nada, sin responsables". Asimismo, detalló los tipos de medidas de prevención que suelen tener en capos de hasta 600 hectáreas, como el que Giretti dirige: "Cerramos las tranqueras con candado, vigilamos el campo por las noches, recorremos constantemente e igualmente somos víctimas de abigeato". Y se pregunta: "Cómo nos organizamos para cuidar las 980 vacas y 700 terneros las 24 horas del día, en parte excede nuestro rol como productores ganaderos". Debido a esto último, desde Hacienda MP, manifestaron que "es sumamente necesario extremar las medidas de seguridad desde el Estado porque cada vez acercan las fechas festivas crece el miedo de lo que podes llegar a encontrar al otro día", apuntó el productor quien aclaró que a fin de año es más común este tipo de delitos. "Estamos a 45 días de las fiestas y ya hay casos de abigeato, robo de corderos o lechones; nosotros trabajamos bajo un sistema de manejo holístico casi sin usar insumos, un costo importante para nosotros es el tiempo que nos lleva lograr los objetivos", precisó Fernando Giretti. Compartirla WHATSAPP