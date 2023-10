La UBA elaboró un mapa de los caminos rurales de la Provincia: conocé la situación de Olavarría

Un equipo de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) realizó un detallado e inédito mapa de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de conocer cada vía, sobre todo, en los municipios lecheros.

En el análisis, que fue solicitado por el Gobierno bonaerense, los expertos destacan que la leche transita por más de 10.000 km de caminos rurales y que, en promedio, los tambos están a 7 km del pavimento, y las industrias, a 3,5 km. Resaltan experiencias positivas en la gestión de los caminos con cooperativas o consorcios viales y remarcan los múltiples impactos de una buena conectividad para la producción y la vida cotidiana de miles de personas en la ruralidad.

“La provincia de Buenos Aires tiene más de 100.000 km de caminos rurales. El 75% es de gestión municipal y el 25% restante es provincial. En particular, encontramos que la leche transita por 10.900 km, y que, en promedio, los tambos están a 7 km del asfalto, y las industrias, a 3,5 km. Además, identificamos 4.000 km de caminos vulnerables a inundaciones y realizamos mapas inéditos a nivel provincial”, remarcó Joaquín Pérez Martín, docente de la cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA.

Asimismo, explicó que el sector lácteo bonaerense incluye 2.000 tambos y 300 industrias, es clave en la generación de mano de obra y requiere una logística muy compleja para su desarrollo.

“Hay que ordeñar las vacas todos los días y, en promedio, las industrias recolectan la leche seis veces por semana. Por eso, los caminos rurales son fundamentales: cuando se vuelven intransitables, hay que almacenar la leche en tanques refrigerados con capacidad limitada y solo por menos de 48 horas por una cuestión de calidad”.

Con el objetivo de fortalecer el Plan Estratégico de Mejoras de Caminos Rurales, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires solicitó asistencia técnica a la FAUBA para evaluar los caminos que utilizan las industrias y los tambos, los problemas principales que surgen y los lineamientos para mejorar la logística. Además, se buscó analizar otros impactos sociales de los caminos para proponer un plan de acción y direccionar las inversiones.

Contar con esta información es clave para realizar una inversión más eficiente en términos de costo-beneficio y, en definitiva, para hacer las mejoras que necesitan los y las productoras del sector y el resto de la comunidad rural bonaerense. “Todos los caminos son importantes, y cada tipo de camino requiere una intervención particular. Por eso, necesitamos estimar el tránsito medio diario anual de cada tramo y la clase de vehículos que circulan por ellos”.

Cabe recordar que la semana pasada, el gobernador Axel Kicillof expuso en el marco de las Agrojornadas Políticas organizadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), donde se refirió a los caminos rurales y si bien sostuvo que su mejora es potestad de los municipios, su gestión realizó más de 4.500 kilómetros.

“Durante el Gobierno de Vidal hubo dos anuncios de hacer 12 mil km rurales e hicieron cero”, dijo. “Con los caminos rurales no me comprometí y tenemos 4.500 km terminados. Hemos puesto mucha maquinaria que les damos a los municipios para que lo puedan hacer ellos. Porque no es solo para llegar a una tranquera o dos sino que hace al acceso a la escuela, a que pueda entrar un patrullero y una ambulancia”, explicó.

En ese sentido, en diálogo con el diario Clarín, Pérez Martín destacó que identificaron y mapearon el impacto social de los caminos, incluyendo a los trabajadores y las familias vinculadas a los tambos y a las industrias, su acceso a escuelas, a centros de salud, a pueblos o a ciudades.

Para finalizar, el docente de la FAUBA indicó que los resultados de este trabajo serán muy útiles para que los municipios y los sectores productivos puedan tomar decisiones con más información. “Además, puede servir para pedir financiamiento internacional que permitiría dar un salto cualitativo en el estado de los caminos, que luego se pueden mantener con los recursos de los municipios y de la provincia. Desde el 2020, la provincia de Buenos Aires tiene un plan integral de caminos rurales que incluye inversiones con una mirada a corto y mediano plazo para el desarrollo sectorial y territorial”. (DIB)