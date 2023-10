Familiares de estudiantes de la Secundaria Mariano Moreno se movilizaron ante rumores de cierre del colegio

Ante la divulgación de rumores de un supuesto de cierre de la Escuela Secundaria Mariano Moreno, un grupo de padres de estudiantes se movilizó este jueves por la mañana a las puertas del establecimiento para exigir respuestas y precisiones sobre la situación.

Una de las madres que se hizo presente en el lugar dialogó con los medios y aseguró que "se viene corriendo el rumor de que la secundaria cierra, por lo tanto todos los chicos quedan sin banco y sin un lugar en donde seguir sus estudios".

"Muchos no sabemos si ellos nos van a asegurar un lugar para el año que viene o que va a pasar y nosotros como familia nos tenemos que encargar de salir a buscar en otras escuelas", agregó.

Respecto al rumor, indicó que "cada vez se está haciendo más grande y más firme pero nadie sale a dar la cara y a decirnos qué es lo que realmente está pasando".

Y añadió que "creo y considero que como familia nos merecemos una respuesta a ver qué hacemos. Si le damos otra oportunidad y seguimos esperando y dejamos a nuestros hijos acá, o ya salimos a buscar banco en otro colegio para lo que queda del año o para el ciclo electivo 2024".

La problemática sería por "la subvención de secundaria, pero no te podría decir más que eso, porque tampoco lo sé, porque no me corresponde. Vuelvo a lo mismo, no soy quien para decir lo que está sucediendo, porque hay otras personas que sí tienen que dar la cara y tal vez no la estén dando".

En este panorama, los docentes de la institución estarían sin cobrar sus salarios ya que "al no estar subvencionada la escuela, el cobro de los profes sale de lo que se recauda de las cuotas. Entonces, lo que se recauda de las cuotas no alcanza para cubrir todos los sueldos de los profes de secundaria".

Al mismo tiempo, aseguró que al intentar dialogar con los directivos "te dicen diferentes versiones y realmente nadie da la cara como se debería dar". El inicio del problema radicaría en un sucesión "como que no se pueden poner al día las cosas o en orden los papeles".

Entre los que quedaron como responsables de la institución "algunos están de acuerdo que se cierre y otros no, algunos quieren que se cierre el colegio para no seguir endeudándose y otros no quieren que se cierre el colegio por esta misma razón".

Minutos más tarde, los padres ingresaron a la escuela para intentar obtener una respuesta certera de los directivos.