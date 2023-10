Milei tuvo que salir a negar que vaya a bajarse de ballotage

El candidato a presidente de La Libertad Avanza tuvo que salir esta tarde a desmentir la posibilidad de desistir de competir en el ballotage contra Sergio Massa, a raíz de una ola de rumores que circularon sobre esa posibilidad luego de quedar segundo a casi siete puntos de diferencia de su rival de Unión por la Patria.

“Bajo ningún punto de vista” respondió Milei cuando le preguntaron si se iba a bajar en una entrevista en el canal de noticias La Nación +. El candidato libertario consideró en ese plano: “considero tener muchas chances de ganar”, aunque admitió que para que eso ocurra “hay que trabajar duro”.

“Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, agregó, con algo de ambigüedad, el candidato, quien aseguró no repetirá el error de Carlos Menem en 2003.

El líder de La Libertad Avanza hizo su pronunciamiento poco después de que Leandro Santoro, el ahora excandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria anunciara que no competirá en el ballotage porteño contra Jorge Macri, el candidato de PRO que había ganado la primera vuelta por una diferencia de 17,41%, quedando a solo 0,39% de resultar electo en esa instancia.

Milei perdió por una diferencia menos abultada: 6,7%, aunque en su caso había llegado a la elección general con la expectativa de ganar allí la elección sin necesidad de ir a una segunda vuelta, después de lo que había sido su sorpresiva victoria en las PASO. La derrota ante Massa cambió las expectativas para la segunda vuelta y facilitó la circulación de los rumores.

Ahora el candidato busca negar esa presunción, al afirmar que “nunca dijimos que íbamos a ganar en primera vuelta”, y habló de un “error estadístico” que si existía “por ahí ganábamos” el domingo pasado, algo que finalmente no ocurrió. Pero durante el cierre de su campaña en el Movistar Arena arengó con la consigna de ganar en primera vuelta.

Milei se anticipó a la triple reunión de sectores de JpC que definirán qué postura tomarán de cara al ballotage. Luego de que la Coalición Cívica anunciara su prescindencia, el PRO discutirá su postura en una reunión por la mañana, mientras que a las 14 lo hará la UCR. Los gobernadores de JxC se reunirán al anochecer.

El sector dónde aparecen las posturas más cercanas a Milei es en el ala dura de PRO, mientras que el radicalismo parece más inclinado por la abstención o el apoyo a Massa. Las definiciones de los gobernadores, según trascendidos, serían también más cercanas al líder de UP, aunque aún no se sabe qué postura tomarán.

Milei, en las últimas horas, hizo una serie de movimientos llamativos. Básicamente, se trató de ofrecimientos de cargos en su eventual gobierno a Patricia Bullrich, la excandidata presidencial de JxC a la que había acusado de “poner bombas en jardines de infantes” o a la izquierda, sector al que previamente había insultado.

En ese marco surgieron los rumores sobre la supuesta intención de bajarse de Milei, que algunos dirigentes como el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, o el excandidato de Principios y Valores, Guillermo Moreno, barajaron en público. (DIB)