50 asociaciones de médicos profesionales cobrarán bono extra por consulta desde este lunes

El cobro de la consulta por fuera de la cobertura de obras sociales y prepagas comienza este lunes, según informaron unas 50 asociaciones de profesionales que días atrás anunciaron que el paciente deberá pagar una diferencia, en concepto de bono no reintegrable, debido a que “los honorarios médicos se encuentran al nivel más bajo de la historia”.

Mientras tanto, algunas obras sociales y prepagas aconsejan a sus afiliados solicitar una factura o comprobante de ese pago a unos $ 6000. A la vez, ese monto mínimo que las entidades consideran ético se actualizará cada dos meses de acuerdo con el índice de inflación. “Es un bono complementario no reintegrable”, aclararon.

En el texto difundido en septiembre, las entidades señalaron que se trata de un “honorario médico ético mínimo” para la consulta profesional. “Si lo que recibimos del sistema (obras sociales, prepagos, sanatorios, entre otros) es menor a este monto, la diferencia será cubierta por el paciente como un bono complementario no reintegrable”, señalaron.

“No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago”, se habían encargado de aclarar las 33 entidades firmantes la semana pasada, que ahora se ampliaron a casi 50.

Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), donde está representada gran parte de las empresas y organizaciones de la medicina privada local, reiteraron que no están de acuerdo “con el cobro de un copago o arancel por fuera del sistema” y apuntan al “congelamiento de las cuotas del sector” como el origen del desfinanciamiento del sistema.

Desde las asociaciones profesionales, como lo habían aclarado ya la semana pasada los presidentes de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) o la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), insistieron en aclarar que “ningún paciente va a quedar sin atención” por la implementación del bono complementario para la consulta médica.

El comunicado

A la firma del mismo adhirieron: Agremiación Argentina de Ortopedia y Traumatología y Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología; la Asociación Argentina de Cirugía; La Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello; la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología, la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica; la Asociación Argentina de Menopausia Andropausia; la Asociación Argentina de Neurocirugía; la Asociación Argentina de Oncología Clínica; la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio; la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica; la Asociación de Otorrinonaringología de Buenos Aires; la Asociación de Profesionales de Santa Isabel; la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y la Asociación Uroginecológica Argentina.

También adhirieron: Colegio Argentino de Cardiología; la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia; la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinonaringología; la Federación Nacional de Neurocirugía; la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires; la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires; la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva; la Sociedad Argentina de Cardiología; la Sociedad Argentina de Dermatología; la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardiaca; la Sociedad Argentina de Endometriosis; la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil; la Sociedad Argentina de Mastología; la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva; la Sociedad Argentina de Patologías de Urgencias y Emergentología; la Sociedad Argentina de Reumatología; la Sociedad Argentina de Urología y la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica.

Y se solidarizaron: Consejo Argentino de Oftalmología; la Federación Argentina de Radiología; la Federación Argentina de Cardiología; la Sociedad Argentina de Radiología; la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología y la Sociedad Argentina de Medicina Interna General. (DIB)