El Gobierno le respondió al Papa: “Fue producto de los cuatro años de Macri”

Luego de que el Papa criticara la situación económica argentina, desde el Gobierno afirmaron que esos los índices de pobreza e inflación a los que el máximo pontífice hizo referencia son consecuencias de la administración de Mauricio Macri.

El Papa habló de la Argentina en una entrevista en la que afirmó que el país “tiene un nivel de inflación impresionante”, al tiempo que se quejó además del crecimiento de la pobreza en el país.

Luego, hizo una comparación con la situación económica del país cuando él vivía acá, durante su infancia, y remarcó: “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era 5%. Hoy está en 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

En tanto, desde Casa Rosada, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo: “Cuando el Papa dice que la política hizo que esta economía estuviera como está, todos sabemos que es producto de los cuatro años de Mauricio Macri (como presidente de la Nación) que estamos todavía remontando”.

Y afirmó además que es importante que se le dé “más tiempo” a este Gobierno para “empezar a cosechar lo que se sembró”.

Durante el reportaje, el Papa recordó una historia que él calificó de teológica cultural. “No sé si usted sabe esa historia de los ángeles custodios de los países que se fueron a quejar a Dios y le dijeron: ‘Dios padre, fuiste injusto, porque a cada uno de los países le diste una riqueza, ganadería, agricultura, minería, y a los argentinos le diste todo, todo. Tienen todas las riquezas. Y dicen que Dios pensó un poco y dijo: ‘No, pero para equilibrar se las di a los argentinos’”.

Y enseguida, agregó: “Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino. Me rio pero algo de verdad hay porque no terminamos de llevar adelante nuestra cosas”. (DIB)