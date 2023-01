Ahora Olavarría sobre el aumento de tasas: “¿Galli busca hacer caja para financiar la re-reelección?

Tras el anuncio de aumento de Tasas Municipales, el espacio que encabeza la concejala Celeste Arouxet, Ahora Olavarría, emitió un comunicado con duras críticas al intendente Ezequiel Galli.

En este marco indicaron que “las tasas municipales se constituyen en una contraprestación por un servicio público que se brinda y los aumentos deben plantearse cuando se incrementa el costo de dicha prestación” al tiempo que acusaron que “no debe ser caprichosa ni antojadiza”.

Comunicado:

Mientras Ezequiel Galli activa la agenda electoral 2023 y se muestra en Pinamar con dirigentes del Pro, apoyando fuertemente la precandidatura a la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta, los olavarrienses buscamos bajar la temperatura de nuestros ánimos luego de amanecer con un decretazo del 43% de aumento en las tasas municipales.

Desde Ahora Olavarría, agrupación política que lidera la concejala Celeste Arouxet, hacemos hincapié en que las tasas municipales se constituyen en una contraprestación por un servicio público que se brinda y los aumentos deben plantearse cuando se incrementa el costo de dicha prestación.

La suba de tasas no debe ser caprichosa ni antojadiza sino que debe surgir de un análisis pormenorizado y particular de cada uno de los servicios municipales que se prestan y del esquema de costos que tiene debido a que no existe una lógica lineal en su comportamiento. Es decir, si la inflación registra un 95% eso no necesariamente debe espejarse en el monto final de la factura con un 95% más.

Pero hay otro dato importante a tener en cuenta: la Municipalidad de Olavarría cerró el 2022 con un ahorro que superó los 1.800 millones de pesos. Sin embargo, ese ahorro no parece estar asignada a la realización de cloacas, viviendas, asfalto o ampliación de la red de agua potable.

Por eso la gran pregunta que nos hacemos en el despegue de este año, que es electoral, es qué destino planea darle la gestión de Ezequiel Galli a esos fondos ahorrados que son de todos los olavarrienses.

Recordemos que el concepto de ahorro surge a partir de que los ingresos corrientes resultaron ser mayores y los gastos corrientes.

Por lo tanto, desde nuestra agrupación política consideramos que lo más correcto sería que la gestión de Galli invirtiera en los olavarrienses esos recursos o, de mínima, no nos cobre un aumento de tasas de manera discrecional mediante un decretazo inexplicable que impacta tanto en el bolsillo como en el humor de los olavarrienses.

¿Será que se repite la lógica de 2019, cuando Galli fue reelecto y el Municipio terminó con un déficit de 354 millones de pesos? ¿Será que el Intendente previó este ahorro sin inversión para capitalizarlo en su carrera a la re-reelección?