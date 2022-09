Santilli en la apertura del IR en Olavarría: "Los jóvenes se quieren ir del país"

Con la presencia del diputado nacional Diego Santilli junto al intendente Ezequiel Galli se inauguró la sede en Olavarría del Instituto República (IR), un “espacio de formación de liderazgo político, que promueve el encuentro de militantes y todos aquellos que entienden la política como una herramienta de construcción social, y de trabajo por un futuro mejor”, según destacaron desde el IR.

La sede regional, ubicada en Vicente López 3246 de la ciudad del centro bonaerense, que estará dirigida por Martín Endere, presidente del bloque de concejales de Juntos en Olavarría. Y se suma a las sedes del IR fundadas este mismo año en Almirante Brown, Vicente López, Lomas de Zamora, General Rodríguez y Bahía Blanca, entre otros distritos de la provincia.

Sobre la apertura de la nueva sede, Santilli dijo: "Esto que estamos haciendo con Ezequiel y Martin en Olavarría y con el equipo del instituto es prepararse, formar, prepararse para transformar, para eso hay que aprender, hay que saber, el estado gasta los recursos en cuadernillos para adoctrinar".

Acerca de la situación política que afronta la sociedad Argentina el Diputado Nacional manifestó: "Uno no le puede pedir a la gente que crea en lo que no cree, la sociedad está cansada de que no resuelvan los problemas estructurales".

Respecto a la situación laboral que afrontan las empresas Santilli expresó que en dialogó con personas del sector industrial le dijeron que "no consiguen jóvenes para trabajar", a lo que destacó que "hay que ver qué falta, que necesitan, para los jóvenes y docentes".

"Mientras tanto en la argentina la inflación galopa, erosiona el poder adquisitivo de todos, se sienten inseguros, el no acceso formal de los jóvenes en el trabajo hace que los jóvenes se quieran ir del país", aseguró al respecto.

De acuerdo al trato que sostiene Juntos con otros bloques, señaló: "Siempre hay que mantener el diálogo, respetar a cada uno de los partidos. Pero eso no significa que tengamos un acuerdo sellado, hay que mantener el diálogo".

Sobre los problemas centrales de la Argentina dijo que "la crisis educativa no se arregla con viaje de egresados gratis" ni con "cuadernillos que adoctrinan".

Sobre las próximas elecciones el "Colo" anticipó respecto ala oposición que esperan que "no hagan trampa en una situación que los ciudadanos eligen a su mejor candidato" y destacó sobre la interna de Juntos que tienen "muchos candidatos y precandidatos" y que van a "competir y eso es sano".

Finalmente sobre su posible candidatura y la gestión del Intendente de Olavarría respondió: "Tengo la aptitud, vocación y compromiso, estoy recorriendo la Provincia de punta a punta, voy, escucho, tomo propuestas, tengo muchas ganas" y resaltó que "Ezequiel es uno de los intendentes que marca el camino".

Para finalizar Galli agradeció la presencia de los funcionarios de Juntos y señaló que este espacio esta "planteado para hacer capacitaciones y para tratar de seguir creciendo al Instituto en este caso en una sección electoral, y con las distintas subsedes".