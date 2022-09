Indignación en Barrio Pickelado: le robaron el portón de su casa y ofrece recompensa para recuperarlo

Un vecino del Barrio Pickelado hizo pública su angustia y su indignación después de descubrir que le robaron el portón de su casa. Ofrece recompensa para quien pueda devolvérselo.

Según contó Darío a Infoeme, el robo se produjo en algún momento entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes, mientras él dormía.

“Dos años juntando la plata para poder cerrar y hoy cuando me levanté para ir a trabajar me encuentro con que el portón no estaba más, fue una sensación horrible, de mucha angustia e impotencia”, manifestó la víctima, que vive en una casa ubicada en la avenida Alberdi al 2600.

“Fue hace muy poco que lo pusimos, justamente mañana íbamos a terminar de amurarlo”, agregó.

Aunque ya realizó la denuncia correspondiente, Darío afirmó que ofrece una recompensa de 10.000 pesos “para el que lo consiga o lo devuelva”.

Aunque el hecho está siendo investigado por la policía, todo indicaría que los delincuentes usaron una camioneta, “ya que se trata de una estructura muy pesada”.