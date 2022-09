El ticket de la lujosa cena entre Wanda Nara y L-Gante: cuánto gastaron

L-Gante y Wanda Nara cenaron juntos en un exclusivo restaurante ubicado en Costanera Norte y estallaron los rumores de romance, tras la separación de la mediática con el futbolista Mauro Icardi.

El periodista de espectáculos Damián Rojo publicó las primeras fotos del encuentro y reveló que el artista habría pagado $110 mil pesos por la cena que compartieron junto a Kennys Palacios, el confidente de Wanda, y un amigo de L-Gante. En la imagen se ve al músico sentado muy cerca de la mediática.

Los famosos montaron un operativo para no ser captados por las cámaras. El panelista explicó que L-Gante estuvo escondido en su auto junto a un amigo durante varias horas mientras recibía información de los comensales que estaban adentro del local. Tras una larga espera, pudo registrar la salida de Wanda y L-Gante pasada la medianoche.

El cantante habló sobre su separación de Tamara Báez, la madre de su pequeña hija Jamaica, y respondió sobre su relación con Wanda Nara.

"La gente consume mucho lo de tu separación. ¿Cómo vivís el hecho de que sea noticia en todos lados?", le planteó el cronista a L-Gante. Y él respondió: "Yo sólo digo que me separé. A otras personas, quizás, les suma algo hablar cosas. Yo no tengo nada que decir, por el respeto".

"Pero vos decís 'me separé hace dos meses' y sale tu ex a decir 'Supuestamente, dos meses", siguió el notero. "Yo no tendría que hacer retruco ni nada de eso porque (Tamara) es la mamá de mi hija y no quiero que después, cuando mi hija crezca, vea un video o algo donde esté yo hablando de la mamá. Que haga lo que quiera. Que estamos separados ya está aclarado".

"Ni bola, que la cuenten como quieran. Van a querer ensuciarme a mí. Es lo obvio. Pero, bueno, que la gente crea o no. Yo estoy con mi hija todos los día", añadió el músico.