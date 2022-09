Este miércoles se realizará una jornada de donación de sangre

El área de Hemoterapia del Hospital Municipal, el Instituto Nuestra Señora del Rosario y la sede de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) organizaron una nueva jornada de donación de sangre.

Según detallaron, el evento se realizará este miércoles 28 de septiembre desde las 8:30 en la sede de LALCEC, ubicada sobre calle Mitre al 2659.

Aquellas personas que cumplan con los requisitos y deseen donar sangre este miércoles podrán hacerlo sacando un turno al teléfono 2284548431.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Cabe destacar que, para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas (excepto banana). No lácteos ni harinas, antes de la donación.

Además, se ofrece a la comunidad la posibilidad de acercarse de manera voluntaria a la sede del Servicio, en el nosocomio (ingreso por Av. Sarmiento), para efectuar una donación sanguínea, de lunes a sábado de 8 a 10.

La atención a donantes, por fuera de las colectas externas, se realiza de lunes a viernes de 7:30 a 10 y sábados de 8 a 10. Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800.