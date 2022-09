Preocupación en Barrio Mataderos por “serpientes, arañas y alacranes”

Un grupo de vecinos del barrio Mataderos expresaron su preocupación después de haber encontrado “varias alimañas peligrosas en la zona”, entre ellas, serpientes alacranes y arañas.

Ante la aparición de dichos ejemplares, varios vecinos del barrio decidieron difundir su preocupación, ya que “nadie sabe si son peligrosos y se han encontrado en lugares en donde circula mucha gente, chicos y mascotas”.

En este marco, una de las residentes de la zona se encontró con una serpiente a pocos metros de su casa, más precisamente en Rivadavia, a pocos metro de la calle 130.

“Estaba aplastada en el medio de la calle, se nota que la había pisado un vehículo, pero no es la primera vez que encontramos una serpiente en la zona”, manifestó la mujer que protagonizó el hallazgo.

En ese sentido, la vecina manifestó que ya es la segunda que encuentra en el último tiempo.

“A la primera la encontré hace un tiempo, en Pringles y 130, la intenté matar pero se me escapó”, relató la vecina.

Aparte de eso, los residentes del barrio Mataderos también expresaron su preocupación por “la presencia de arañas y alacranes” que suelen encontrar en cercanías de su casa.

“No sabemos qué clase de arañas son, y por eso no sabemos si significan un peligro o no, lo que nos genera mucha preocupación, porque el lugar está lleno de chicos”, expresaron.