El segundo refuerzo del "Bata" es un experimentado futbolista

Adrián Reta se transformó en las últimas horas en jugador de Estudiantes.

El "Bataraz" se arma para la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A y confirmó a un futbolista con paso reciente en la tercera categoría del fútbol argentino.

El experimentado central de 30 años proviene desde Círculo Deportivo con mucha trayectoria en el Federal A y en Primera División del fútbol argentino. Jugó en Banfield, desde donde surgió y en Platense en la B Nacional.

“Me desvinculé de Círculo Deportivo y al otro día llegó la propuesta de Estudiantes y no dudé mucho en decir que sí. Me contaron del Club, lo busqué y se lo ve muy ordenado y que aspira a cosas grandes y eso a uno lo motiva”, destacó Adrián Reta y aseguró que: “Todavía no conozco a mis compañeros y con Botella hablamos por teléfono y allí me planteó sus ideas que son muy parecidas a las mías y tengo mucha fe que nos va a ir bien”.

El futbolista arribó a Olavarría este martes y estará a pronta disposición del cuerpo técnico encabezado por Diuilio Botella.

Fuente: Prensa CAE