Indignación por una señora que estaciona tapando la rampa

Cansada por la situación y luego de haber intentado dialogar sin obtener respuestas, una olavarriense compartió su reclamo con Infoeme sobre una conductora de un vehículo que estaciona tapando una rampa en la zona céntrica.

“Cuando te importa poco el otro, hoy día jueves 4° día consecutivo que esta señora estaciona tapando la rampa y la senda peatonal en la escuela Rosario”, denunció la mujer junto con una imagen en la que se puede ver el acto imprudente.

Seguido de ello expuso que dicho acto impide realizar ciertas acciones que hacen a la circulación de peatones. “Si necesitas bajar el cochecito no podés, como hoy tampoco pudo una señora mayor con bastón” y acusó “es triste como vamos perdiendo los valores y el respeto”.

Posteriormente apeló a que recapacite sobre su acción ya que intentó dialogar pero no fue suficiente. “Espero que si lo ves o algún familiar tuyo te haga recapacitar ya que te lo pedí amablemente y no corriste el auto me dijiste es un minuto que paro y estuviste 20 minutos”.

Cabe recordar que una persona que estaciona sobre la senda peatonal su vehículo y/o impide el acceso o descenso a través de una rampa, está incumpliendo con la Ley Nacional de Tránsito.