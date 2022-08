Rompieron la puerta de la casa de un reconocido músico local y robaron equipos electrónicos

Un reconocido folclorista olavarriense sufrió un importante robo en su casa y el hecho levantó la indignación de cientos de vecinos que expresaron su repudio en las redes sociales.

Se trata José Lucero Pedráz, un músico de una larga trayectoria en la ciudad, quien en la tarde del martes, cuando volvió a su casa -ubicada en Junín casi Sarmiento- se encontró con que había sido víctima de un robo.

Según manifestó el propio Pedráz a Infoeme, fue después de encontrar la puerta de su vivienda rota cuando corroboró que habían ingresado a su hogar y extraído diferentes equipos y elementos que él utiliza para trabajar.

Entre los elementos robados, se cuenta un amplificador de guitarra y un equipo electrónicoque el músico utiliza para impartir sus clases.

“Fui a llevar a mi hijo al trabajo, estuve mucho tiempo afuera, y cuando volví a mi casa, alrededor de las 4 y media, me encontré con la puerta violentada. Después de inspeccionar me encontré con que me habían robado esos equipos, que son mi herramienta de trabajo”, explicó Pedráz.

“Siento impotencia, tengo bronca, me duele hasta el sentimiento. Venir de regreso a tu casa y encontrar violentada la puerta y enterarte que te robaron los equipos de sonido, con lo que cuestan, la verdad que te duele un montón, si supieran el daño que le ocasionan a un músico cuando le roban algo”, escribió en su cuenta de Facebook en relación al hecho.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los objetos robados se le agradece comunicarse con la estación de policía local.