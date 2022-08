Chamula: "No tenemos drama con los vecinos"

Desde hace un tiempo ya, los miembros de Chamula, Tierra de las Artes deben lidiar con una denuncia por ruidos molestos, cuyo expediente actualmente se encuentra en el Juzgado de Faltas Municipal. “Ya hicimos el descargo de nuestra parte. Ahora está en víspera de espera a lo que determine el Juez de Faltas. Estamos esperando”, señala Pedro Chirino, uno de los miembros de la comisión de este reconocido espacio de arte. “Es una vecina la que denuncia. Obviamente no es de nuestro agrado. Intentamos siempre mediar con les vecines para poder llegar a mutuos acuerdos en caso de que sean necesarios. La realidad es que no nos venía pasando, hasta que hace un tiempo apareció esta denuncia de una vecina. Y obviamente nosotres intentamos resolver agotando todas las medidas y los términos y llegar a un mutuo acuerdo para que ambas partes queden en conformidad”, nos cuenta sobre el momento que les toca vivir.

Chirino es hijo de Laura Tropea, una de las fundadoras de Chamula. Comenzó tomando cursos y talleres y actualmente forma parte del área de Circo de este espacio ubicado en Maipú al 3700. Allí poseen una amplia oferta cultural, dando lugar a artistas locales, nacionales e internacionales. “Nuestro objetivo es brindar un espacio, abrir las puertas, abrir el escenario a artistas locales, naciones e internacionales. Que puedan tener un espacio de cobijo donde mostrar sus expresiones artísticas, su trabajo o sus espectáculos. Estamos generando trabajo, es un punto bastante fuerte que como artistas luchamos para que cada vez se nos valore más. Nosotres como espacio cultural damos lugar, damos escenario, abrimos las puertas para que los artistas puedan mostrar sus trabajos”, aclara Chirino en diálogo con Infoeme.

Como espacio autogestivo e independiente les es muy complicado poder hacer frente a grandes inversiones económicas. Aun así, ante las quejas de la denunciante hicieron cambios en su infraestructura. “En una primera instancia probamos con acustizar desde adentro la pared que da hacia la casa de esta vecina. Intentamos acustizar con los medios que tenemos. Obviamente, generamos trabajos dentro de nuestro espacio mediante talleres, espectáculos y demás pero nuestro fin no es lucrar. No tenemos ese pensamiento, por lo tanto no hay un presupuesto bastante abarcativo para acustizar de una manera más profesional. Intentamos ir mejorando en infraestructura con lo que generamos en la cantina de los eventos y con los porcentajes de talleres y seminarios que se dan en el espacio”, agrega.

En las últimas horas, su denuncia ha sido comparada con otras realizadas a bares y boliches. Pero este espacio funciona con un horario más acotado, terminando sus actividades entre las 12 y la 1 de la madrugada. “Con el horario marcamos un parámetro de que no queremos meternos mucho con la nocturnidad, porque se manejan otros términos. Lo nuestro va más abocado a que el artista puede mostrarse, pueda decir”, aclara Chirino.

Como la búsqueda es dar espacio a los artistas, y en clara convivencia con el barrio, la comunidad y la ciudad, sus eventos no se extienden mucho más de la medianoche. “Son horarios en los que se puede llegar a entender. No somos un espacio de nocturnidad sino que somos un espacio cultural y estamos abocados a eventos culturales. No hacemos eventos todos los fines de semana, lo cual nos permite descansar a nosotres y que los vecinos vean que no es una constante”.

En cuanto a los vecinos del barrio, afirman que tienen una buena relación con ellos. Muchos se acercan al lugar para informarse acerca de sus actividades y hasta concurren a los eventos que realizan. Aclaran que se trata de una sola denuncia. “Con les vecines no tenemos drama. Entienden cómo funciona, el por qué y el cómo, a dónde queremos llegar nosotres como espacio. Nosotres estamos súper agradecides. En el barrio tampoco estamos soles y tenemos gente que también nos apoya. Tenemos muy buena convivencia. En estos días que hemos sido noticia, se han acercado personas del barrio a darnos su apoyo, que nos piden que sigamos metiéndole para adelante, que no caduquemos este proyecto, este sueño. Por una persona no podemos tirar todo por la borda”, nos cuenta Chirino.

Por otro lado, agregan que siempre han tratado de resolver los “conflictos” que pudieron ir surgiendo. Tienen predisposición al diálogo, incluso en el caso de la denunciante. “La idea nuestra es resolver esta situación, estamos disponibles para poder solucionar ésto. Ya nos hemos acercado a otres vecines para que nos conozcan y las respuestas han sido muy buenas, muy positivas. Nuestra idea es que nosotres podamos respetar al que está ahí al lado y el que está ahí al lado nos pueda respetar también y entienda por qué y qué es lo que hacemos”.