Abusaba de su hijastra, contrató a una trabajadora sexual y un chat lo delató: horror en Salta

Un gendarme violaba a su hijastra de 7 años y fue descubierto luego de contratar a una trabajadora sexual para que le mande contenido erótico.

La Policía local detuvo al acusado y a la madre de la niña, como presunta encubridora. El abusador fue denunciado por una trabajadora sexual que supuestamente habría sido contratada de manera online para "mirar al imputado mientras vejaba a la menor".

El hecho ocurrió en Salta y generó conmoción. El gendarme contrató a una mujer que vive en Buenos Aires para compartir material erótico. Tras pagar la suma acordada, comenzaron a intercambiar fotos y videos eróticos. En uno de los chats, el hombre le pidió a la trabajadora sexual que "mirara" mientras violaba a una niña de sólo 7 años, hija de su pareja.

"Estoy con una nena de 7 años", le escribió el gendarme tras describirle las cosas que le había obligado hacer a la niña y le pidió que se hiciera pasar por una menor para cumplir con su fantasía: "¿Aceptas o no?", le propuso a cambio de más dinero.

La trabajadora sexual accedió porque supuso que todo era "una cuestión imaginativa de su cliente". Pero cuando el chat avanzó se dio cuenta que todo lo que había descripto "el cliente" era real.

"En la charla que estábamos teniendo para arreglar la tarifa y mientras me decía cosas horribles en relación a la nenita y todo lo que él le iba a hacer a la chiquita, traté por todos los medios de que me mande una foto suya, pero se negó. Solo me mandó una foto de la nena para que yo viera cómo quedó después de todo lo que este tipo la sometía", contó.

La trabajadora sexual rastreó en las redes sociales el nombre real del abusador y lo denunció ante la policía. "Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena y la mujer lo único que me pidió fue que no lo escrache ni lo denuncie", aseguró la trabajadora sexual.