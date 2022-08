Sierras Bayas: darán ayuda para completar los formularios de subsidios de luz y gas

Tras la confirmación de la extensión del plazo de inscripción para acceder a los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural, la Biblioteca Popular Sierras Bayas se puso a disposición para acompañar con el trámite a quien necesite asesoramiento.

“Se hace saber a los vecinos de la localidad que no hayan podido completar el formulario para recibir los subsidios de luz y gas, por no tener computadoras o no saber cómo completar el formulario, que a partir del martes 2 de agosto, en la Biblioteca se brindara este servicio”, indicaron en un comunicado.

De esta manera, conscientes de la dificultad que se les presenta a muchas personas la realización de los trámites en su formato digital, la Comisión Directiva de la Biblioteca decidió prestar esta colaboración a la comunidad.

Quienes deseen recibir ayuda con los formularios podrán acercarse los martes de 9 a 12 y los miércoles de 15 a 18 en Rivadavia al 2.190, frente a la plaza central de Sierras Bayas.

Deben concurrir con:

- DNI.

- Nro de Cuil/Cuit.

- Facturas de luz y gas.

- Correo electrónico (si es que tiene).

