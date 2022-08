Mirtha en el adelanto de House of the Dragon

Mirtha Legrand es la protagonista del adelanto de una de las series más esperadas del momento. House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, se estrenará el 21 de agosto y promete ser un éxito.

Como ya había sucedido con Moria Casán con Orange is the New Black, la legendaria diva argentina finalmente protagonizó el adelanto de la nueva serie de HBO, que tendrá un total de 10 episodios.

“Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada pero ahora sí”, comienza el video jugando un poco con el trascendido sobre este adelanto. Se la puede ver en una larga mesa, vestida acorde a la serie.

La diva de los almuerzos, que retornará en las próximas semanas a la televisión, se puso en la piel de una Targaryen. “En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora, yo tendré la mía”, anuncia.

El video fue distribuido por las redes sociales de HBO y a los pocos minutos se viralizó. La presencia de Legrand fue un golpe de efecto para promocionar la serie en nuestro país.

“Y recuerden como siempre les digo, como te ven, te tratan y si te ven mal te maltratan, y si te bien te quieren robar el trono”, cierra Mirtha el adelanto de House of the Dragon.