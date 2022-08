Perdió la billetera y usaron sus tarjetas: “Con lo que cuesta ganar el mango espero que hayan utilizado bien”

Una olavarriense perdió una billetera con su documentación y dinero y denunció que utilizaron su dinero para realizar una compra. “Con lo que cuesta ganar el mango espero que hayan utilizado bien”, expresó muy acongojada.

Se trata de Florencia Daiana Acosta, una joven olavarriense que en la noche del miércoles extravió la billetera junto con documentación a su nombre. Tras el extravío identificó que utilizaron sus tarjetas y le robaron “más de 8 mil pesos”.

“Ahora sinceramente me importa recuperar los documentos y que alguien me reconozca en qué negocio la pasaron ya que es posible que se haya usado en donde se me cayó”, relató la joven.

Muy angustiada Florencia concluyó: “Me estoy comiendo un garrón con lo que cuesta ganar el mango espero que hayan utilizado bien el dinero”.