El Polo Obrero y el FOL repudiaron los dichos del concejal Nicolás Marinangelli

Desde el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) nucleados nacionalmente en la Unidad Piquetera repudiaron y respondieron a los dichos del Concejal Nicolás Marinangeli del bloque UCR-Juntos por sus declaraciones en el Concejo Deliberante.

Durante la última sesión del cuerpo deliberativo, el concejal expresó que en Olavarría existen organizaciones sociales que tienen “practicas punteriles”, sin justificar esta acusación con alguna fuente fehaciente ni respaldar este ataque con ninguna explicación coherente.

“Creemos que el concejal repite como un loro los dichos de los grandes medios de comunicación que atacan a los piqueteros, desde que Cristina en su discurso puso el tema en agenda debido a que somos el único sector que no abandona la lucha en la calle en contra del pago al FMI y reclamando mejoras laborales, trabajo genuino y mejores condiciones para afrontar la crisis que genera la inflación”, expresaron desde el Partido Obrero y el FOL.

Sin embargo, retomando la situación local, de acuerdo a los dichos de Marinangelli, los militantes acusaron: “Si de prácticas punteriles se trata, no puede hablar ya que, como sabemos todos en Olavarría, el Municipio tiene sus punteros en los barrios y esto quedó más que demostrado con el ‘caso de los terrenos’”.

Ante esto último justificaron que en el marco de esa causa, “salió a la luz toda una red de funcionarios y empleados en negro que repartían alimentos y demás recursos a gente que luego trabaja para la campaña electoral bajo la órbita de Mariano Ciancio secretario y mano derecha de Diego Robiani, hasta que salió a la luz toda esta red y tuvieron que separarlo del cargo, un punterismo hecho y derecho”, afirmaron.

Justificando su militancia, explicaron: “En muchas ocasiones concurrimos al municipio reclamando asistencia a los comedores populares independiente en los barrios, que se atienda la situación alarmante de la falta de vivienda, la generación de trabajo, etc y obviamente no recibimos respuesta alguna de Diego Robiani encargado de la secretaria de Desarrollo Humano”.

Sobre la situación que atraviesan las organizaciones sociales precisaron: “No tenemos recursos y la situación en los barrios es de hambre, desahucio y necesidades extremas gracias claro a los gobiernos de Juntos por el Cambio (del cual forma parte Marinangeli) y a los gobiernos del Frente de Todos que hoy unifican su discurso para atacar a los únicos que llevamos organización y ayuda a los barrios donde ellos sólo aparecen dos meses antes de la campaña, su producción y por lo tanto la vida de todos los y las trabajadoras/es”.

“Una clara muestra de esto es la muerte de una persona en una de las localidades por la falta de doctores en una sala de atención medica municipal, a Marinangeli no lo vimos indignado por esta situación de debacle en el sistema de salud de la ciudad, ni por la miseria que cobran sus empleados”, continuaron.

En este escenario denunciaron que “estos ataques son constantes y vienen de todo el arco político, desde los dichos de Cristina Kirchner, hasta Bullrich y Milei, y ahora en el plano local”, y agregaron: “Es claro, atacan a los pobres que luchan y se organizan porque desnudamos la realidad, que todos los gobiernos en las últimas décadas nos hambrearon y aumentaron la pobreza y el desempleo”.

“No somos los culpables de la pobreza y el punterismo, somos los que luchan para que esto cambie, ellos son los responsables de esta crisis, Marinangelli es uno de ellos y no tiene autoridad moral para hablar de punterismo, este concejal no entiende la situación de los barrios y de la gente que lo necesita porque nunca le pasó ni cerca a esta realidad y por eso, tal vez no entienda el fundamental rol que cumplimos”, concluyeron.