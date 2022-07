HCD: por voto mayoritario, aumentará el boleto de colectivo

En una acalorada jornada correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, esta mañana se aprobó el aumento del boleto del transporte urbano.

Con muchos cruces y opiniones contrapuestas, los ediles inició trataron el pedido de actualización de tarifas que había realizado la empresa concesionaria del servicio, quienes alegaron que los valores del boleto estaban “desactualizados” en relación a la escalada inflacionaria.

Tu Bus había presentado una nota en el mes de abril en donde subrayaba la necesidad de actualizar las tarifas del boleto plano de colectivos. El pedido luego fue auditado y analizado por el área de Hacienda del Municipio, desde donde realizaron una informe técnico sobre la solicitud.

El último incremento en el boleto había sido en diciembre del 2019.

Luego del análisis del Municipio, en la mañana de este jueves los concejales aprobaron por mayoría un aumento de un 80 por ciento en el boleto, lo que lo llevará de los $33,20 actuales a los $61,40.

“Debemos hacer esto teniendo en cuenta al usuario, que está asediado por la cantidad de aumentos que se dan día a días en un contexto de inflación descontrolada. La verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta hablar de aumentar o incrementar cualquier tarifa, pero la realidad es que hoy nos toca hacerlo”, manifestó el concejal Martín Endere en apoyo al proyecto.

“La ciudad está muy atrasada en materia del valor del boleto en comparación a otras”, agregó.

Otro de los ediles que intervino en el acalorado debate fue Maximiliano Wesner, del Frente de Todos, quien denunció el “incumplimiento y falta de control” del municipio sobre la empresa concesionaria.

“Nosotros ya expresamos que no tenemos los elementos suficientes para determinar ese aumento, ni elementos suficientes para determinar el precio de venta, el municipio no dio información sobre los costos en que incurre la empresa ni cuánto paga de seguro ni cuántos empleados tiene, por eso no podemos saber si el aumento que sugiere la empresa está bien o mal”, sentenció Wesner.

“Detrás de la discusión del precio del boleto hay un incumplimiento por parte del municipio, que es el encargado de controlar esas cuestiones, ya que firmó un contrato por un servicio público y no hay documentación sobre los manejos, si un vecino va y quiere ver los documentos, se encuentra con que no hay nada, y justamente sin esa información no podemos hacer un análisis y determinar el precio de la tarifa plana”, agregó.