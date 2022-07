“Salario Básico Universal ¡Ya!”: el pedido de los diputados del Frente de Todos a Batakis

En su primer día como ministra de Economía, Silvina Batakis hizo referencia al reclamo que pide por la implementación del Salario Básico Universal, el proyecto que busca proteger a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población vulnerables y de bajos ingresos, y, aunque no se mostró muy entusiasmada por la iniciativa, afirmó que es un tema “a debatir”.

Este martes, minutos antes de que comience la sesión especial de la Cámara de Diputados donde se debatieron seis proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición, comenzaron a circular entre los miembros de la bancada del Frente de Todos unos carteles que exigían Salario Básico Universal ¡Ya!

La iniciativa es impulsada en la Cámara baja por los diputados que responden a los movimientos sociales. Sin embargo, Cristina Kirchner aseguró el sábado que es un tema que hay que debatir en profundidad, en lo que fue interpretado como una clara señal de respaldo.

En base a esto, durante su primer día como ministra de Economía, Batakis hizo referencia al reclamo. “Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”, afirmó.

Fue casi al mismo momento en que trascendió la noticia de que Batakis reemplazaría a Guzmán, cuando el referente de la CTEP Juan Grabois decidió presionar a la funcionaria con respecto a ese tema.

“Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, arremetió Grabois a través de las redes.

En la misma línea, agregó que esperaba que Batakis implemente “una política redistributiva” para aligerar la difícil situación económica, ya que “la plata no le alcanza a los trabajadores de ningún sector”.

“Todo bien con Batakis, a mí los nombres me importan bastante menos que los hechos, la plata no le alcanza a los trabajadores de ningún sector. La botonera hay que encontrarla rápida, a quiénes más hay que exigirle es a los compañeros; de Guzmán no esperaba un política redistributiva, de Batakis sí”, sentenció.

Si bien los carteles fueron repartidos a todos los diputados, algunos los pegaron con entusiasmo en el frente de sus bancas y otros simplemente los dejaron sobre sus escritorios.

El proyecto para impulsar la creación del Salario Básico Universal (SBU) fue presentado en Diputados en mayo y busca proteger a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.

De acuerdo con la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

Fue presentada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, y el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros dirigentes.

Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal y sostuvo que busca “eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora”.

(DIB)