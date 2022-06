El estremecedor audio de uno de los agresores del camionero asesinado en un piquete

"Estábamos en el paro parando camiones una hora cada uno, colaboraban todo piola; viene el de Censur éste, nos encara para pasarnos todo por arriba y le sacudimos con una goma....y el loco clava los frenos....". Así comienza el audio el mensaje de audio de uno de los implicados en la muerte de Guillermo Andrés Jara, de 45 años, quien falleció al chocar con su camión por un piedrazo que recibió cuando intentó atravesar un piquete en reclamo por la falta de gasoil a unos cinco kilómetros del acceso a la ciudad de Daireaux.

“Abre la puerta haciéndose el caliente, bol... Éramos como 20. Al loco le ch... tres huevos. Para mí, andaría drogado o algo de eso el chabón. Abre la puerta, empieza a los gritos, forcejea. Lo quisieron cag... a palos. Y bueno, lo calmamos todos un poco ahí”, contó el implicado en el audio.

“Le cerramos la puerta al chabón, que corte a la mier... Y por allá el loco abre de vuelta la puerta y muestra un chumbo. No sé si era una carabina, un aire comprimido, no sé qué era. Un fierro era. Y se me trabó la cabeza a mí. Le manoteé la campera, le arranqué la manga de la campera, le arranqué la remera, le rompí el pantalón. No lo podía bajar de la cabina”, relató.

“El loco se había prendido del volante y no lo podía bajar. Así que le di un par de toques al vuelo hasta que el loco asustado enganchó el cambio y cortó. Desapareció el chabón. Disparó”, agregó.

"Y bueno, llamamos a los milicos porque tenía un arma. Lo sacaron a correr para anotar las patentes. Y dos pelotudos que estaban en el paro, ¿qué hicieron? Lo sacaron a correr más fuerte que estos que fueron a anotar la patente y se ve que al camión lo pasaron. No sé dónde lo esperaron. Cuando lo vieron al camión venir de frente, lo sacudieron con una piedra a la cabina del lado del chofer. Así que al loco lo tiró abajo, al camión lo hizo mier... Y se mató el tipo. Encima los había filmado los que lo seguían para anotarle las patentes y no sé si los filmó al que le tiró las piedras de frente”, agregó.

“Así que estamos todos, cada cual en su casa. Un montón ahí anotados por los milicos, hay otra tanda que está en la comisaría declarando”, cerró.

El camionero falleció como consecuencia de un piedrazo que recibió en la sien del lado izquierdo y su cuerpo quedó dentro del camión que se despistó y se estrelló al costado de la ruta provincial 65. Por el hecho fueron detenidos tres camioneros.