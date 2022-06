Por diferentes irregularidades, labraron actas a locales nocturnos

Desde la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Olavarría informaron que durante el último fin de semana, personal del área de la Dirección de Control Urbano Municipal, realizó inspecciones en 12 locales nocturnos de la ciudad.

De acuerdo a los detalles brindador por la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Olavarría entre los 12 locales inspeccionados se labraron cinco actas de infracción.

Las irregularidades enumeradas correspondían a no respetar el máximo de decibeles, no acatar el aforo de personas y no cerrar en horario estipulado.