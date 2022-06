Un joven olavarriense se presentó en La Voz y Lali le pasó el número de teléfono en vivo

Un joven olavarriense cantó ante miles de espectadores en el programa “La Voz” durante la noche de este lunes.

Se trata de Alexis Pey, de 22 años, quien participó de la primera etapa del certamen transmitido por Telefé y conducido por Marley.

En esta instancia de audiciones “a ciegas”, un jurado compuesto por Lali Espósito, Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky y Soledad Pastorutti deben girar sus sillas en caso de que le den el visto bueno a alguno de los participantes, que de esa manera quedaría seleccionado para la próxima etapa.

Lamentablemente, no fue el caso del joven olavarriense -que cantó “Deja de llorar”, de El Polaco- pero que no recibió la aprobación de ningunos de los jurados, por lo que quedó fuera del certamen.

A la hora de presentarse, Pey contó que, aunque es olavarrriense, vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace cuatro años y que, aunque no se considera actor, “está en formación”, lo que le permitió protagonizó la segunda temporada de la serie “WTF!” de Flow y del videoclip de la versión de Alejandro Lerner y Rusherking de “Después de ti”.

Mientras tanto, según agregó, se desempeña como mesero y modelo.

“La verdad que trajiste una propuesta muy copada, yo me divierto mucho cuando traen canciones de nuestro sonido popular, de la cumbia, y los intentan transformar y cambiar, pero la verdad es que, con todo el respeto y todo el corazón, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, como que ninguna decisión iba a un buen fin”, explicó Lali sobre la razón por la que no se había dado vuelta ante su presentación, aunque después largó un comentario que muchos espectadores tomaron como un “palito” de la artista al joven.

“A ver, te estoy tratando de decir un montón de cosas y no estoy pudiendo acomodar las ideas, es que sos muy lindo”, lanzó Lali, lo que causó carcajadas en el estudio y la respuesta inmediata del joven olavarriense, quien retrucó “no me chamuyés, dale”.

Aparte de eso, en el momento en que el cantante se estaba retirando, Lali dicto su número de teléfono, haciendo referencia a que pretendía que la llame.

“Estoy muy contento de haber podido participar, todavía veo esto y me rio. No fue mi mejor interpretación, pero no bajo los brazos. Mi sueño es ser artista y esta fue una prueba para ver qué es lo que tengo que mejorar y aprender. Agradecido por toda la buena onda de los jurados, unos cracks. A seguir creciendo”, manifestó el joven artista en sus redes sociales después de haberse presentado en el programa.