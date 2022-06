Proteccionistas: “No se está haciendo nada nuevo con el hospital veterinario”

Las proteccionistas que, día a día, se ponen al hombro la ardua tarea de asistir a las mascotas que están desamparadas debido a la irresponsabilidad de un ser humano, tomaron la palabra en la última sesión del Concejo Deliberante e hicieron un balance sobre la la gestión del intendente Ezequiel Galli.

En la Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante el oficialismo sumó más problemas y uno de ellos, quedó expuesto tras la votación del proyecto de Tenencia Responsable de Mascotas presentado por la concejala de Juntos Guillermina Amespil.

Fue el concejal del Frente de Todos, Maximiliano Wesner quien le pidió a la presidenta del cuerpo deliberativo, Cecilia Krivochen, la intervención de Analía, una proteccionista independiente local que se encontraba en el recinto y quien planteó un recorrido por las iniciativas impulsadas desde su lugar.

“En 2019 presentamos un proyecto de Ordenanza de la Red de Políticas Públicas basado en la experiencia de Almirante Brown, donde el cuidado responsable de animales es un ejemplo, esta ordenanza tal y cual como nosotros la presentamos acá no la trataron”, afirmó Analia.

Posteriormente, la activista por los derechos de los animales destacó que dicha ordenanza se trató recientemente en el Municipio de La Plata y contó con la aprobación del cuerpo deliberativo. “La presentó el Frente de Todos y la avaló Juntos por el Cambio, es una ordenanza que unifica ideas políticas”, sostuvo.

En este sentido, Analia expresó: “Lamento profundamente que no nos hayan tenido en cuenta cuando nosotros somos los que estamos continuamente en la calle con una realidad que todos desconocen”.

Ante esto último fue muy dura con las políticas olavarrienses y expuso: “Lo que se está haciendo en Olavarría es cambiar la cascara, no se está haciendo nada nuevo con este hospital veterinario, hay que salir al barrio, llegar a la gente y educar, el rol del estado Municipal tiene que ser ejemplar en esto, las castraciones no están siendo el número que corresponde, la superpoblación animal que tenemos es pura y exclusiva responsabilidad de esta gestión que hace siete años que no hace absolutamente nada”.

La proteccionista agradeció a la concejala Celeste Arouxet de Ahora Olavarría y al bloque del Frente de Todos. “Fueron los únicos que escucharon y los únicos que supieron acompañar, dado como les dije recién ustedes van a aprobar esta ordenanza se pidieron que anexen estos puntos pero hay una falta de conocimiento muy grande por parte de la política”.