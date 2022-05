Martín Tetaz, en Olavarría: “Argentina precisa cuatro reformas para avanzar"

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz brindó una conferencia de prensa en la tarde de este lunes en la Camara Empresaria de Olavarría, en la que mencionó varios puntos a mejorar como país, entre los que recalcó la inflación, la educación, el rol funcional de los legisladores, el armado del radicalismo y realizó un análisis profundo de cómo revertir la situación del modelo de país.

Acompañado por el presidente del comité de la UCR de Olavarría Gonzalo Dolagaray, los concejales del bloque radical Belén Vergel y Sebastián Matrella, y el ex presidente del HCD Franco Bruno Cominotto, Tetaz inició la conferencia con la pricipal problemática que tiene hoy el país: la inflación. “Es un viaje en la historia, en realidad esto es un Deja Vu, que ya ocurrió. En el último mes la inflación fue del 6% mensual y es un riesgo importante para la economía, que desemboca en una crisis, es un tema preocupante que altera la confianza en el Gobierno, que no se le ve una gran expectativa en revertir la situación en el poco tiempo que les queda”, dijo.

Sobre su llegada a la ciudad, Tetaz mencionó: “La gente está sorprendida por nuestra recorrida y nos preguntó si hay elecciones, y eso connota que están acostumbrados a ver políticos cuando hay campaña, que es una costumbre que nunca se debió haber perdido, los diputados somos los representantes del pueblo y es nuestra obligación tener que hablar con los vecinos”.

“El proceso de construcción de volumen del espacio, es un proceso que no puede esperar a las elecciones, y que es un proceso que hay que hacer todos los días, ya que no sabemos cuál va ser el armado electoral”, explicó respecto al espacio radical.

El legislador también remarcó el peso productivo que tiene Olavarría en la región y remarcó que respecto a la actividad minera la ciudad está muy por encima de Tandil y subrayó la importancia de hacer una articulación entre lo público y lo privado con el objetivo de "avanzar en la matriz productiva". Pero destacó que “esto no ocurrirá si el estado provincial no gestiona en políticas nuevas”.

Acerca de las políticas educativas Tetaz destacó “la incapacidad del estado Nacional" y remarcó que "no sabe cuántos chicos abandonaron la escuela, ni tampoco de cómo buscarlos, ni datos de que aprenden los chicos mientras que están en las aulas, está teniendo incapacidad para gestionar por que no miden y no tienen un plan de desarrollo”.

“En nuestra coalición hay tres partidos importantes, y todos tienen el legítimo derecho en ocupar cierto protagonismo en el espacio para tratar de ocupar ese protagonismo y su identidad que es lo que hizo el radicalismo en la última PASO y que le sirve a Juntos”.

Sobre la percepción que tiene en las políticas de la ciudad de Buenos Aires, planteo que se siente identificado por la derecha conservadora que no quiere pagar más impuestos, “como es la de Ricardo López Murphy que se aboca al radicalismo tradicional que pone el foco a la cuestión republicana”.

Para finalizar el diputado radical mencionó que “Argentina precisa de cuatro reformas para avanzar que son la monetaria dramática que consiste en sacarle el Banco Central al presidente, cortar cualquier conexión con el Presidente de la Nación. De esta manera vamos a llegar a ser igual que Chile, Perú, Colombia que tiene separado al Banco Central y no tienen inflación”.

“La segunda reforma -añadió- tiene que ser una ley laboral para la pymes, ya que tienen un gran potencial para contratar personas pero no se animan porque tienen miedo por el temor a los juicios y eso lo tenemos que resolver, y de esa manera la Argentina va tener un dinamismo; tercero se precisa una reforma tributaria”.

“Cuarta es fomentar una reforma educativa, el sistema educativo fracaso en el mundo por que estuvo pensado para la revolución industrial del siglo XVIII y XIX que ya quedó obsoleto, hoy precisamos preparar gente creativa que sepa desenvolverse, que resuelva problemas poco convencional que trabaje en grupo, que aprenda de manera auto organizada y eso debe ser fomentado a los chicos”, finalizó.