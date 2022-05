Flor Vigna reveló por qué toma seis litros de agua en la cama con Luciano Castro

“¿Por qué se llevan con Luciano Castro todas las noches seis litros de agua a la cama?”. La pregunta de German Paoloski a Flor Vigna, invitada a su programa No es tan tarde, generó risas. “Sí, pasa eso”, respondió. “¿Seis litros de agua? ¿Por qué?”, indagó el conductor. “Es mi culpa. Primero, guardo todas las botellas de vino y cervezas que están en mi casa y las relleno con agua del filtro porque no quiero gastar en agua”, sostuvo Flor.

“Pero ¿por qué tomás tanta agua?”, insistió Paoloski “Una vez me quedé afónica y no pude hablar por una semana. Estaba haciendo teatro de jueves a domingo y me tuvieron que pichicatear porque me dijeron ‘todo bien con que estés muda pero hay que hacer teatro, la sala está llena’. Y de ahí me quedé muy traumada con que me tengo que hidratar. Me quedó como un tic con eso y tomo mucha agua”, respondió la cantante.

“¿Siguen comiendo budín en el piso?”, preguntó Paoloski. “Sí, señor. En mi casa se come en el piso”, afirmó Vigna y explicó que tiene una mesa ratona. “Me tengo que comprar una mesa más grande”, sugirió.

Luciano Castro también dio una entrevista en las últimas semanas y habló de su relación con Flor. “Dentro de lo cursi, creo que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. ‘Esto no, esto sí, hasta acá, esto ya lo hice’. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes”, dijo.