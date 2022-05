Escándalo: filtran los chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani

El actor Facundo Arana anunció que demandará a la actriz Romina Gaetani, quien lo acusó tener actitudes violentas contra ella cuando trabajaban juntos.

"El tuvo actos violentos conmigo dentro de la novela, había griterío y palabras que no están buenas que te digan. Estábamos los dos haciendo temporada y en pleno brindis por Navidad (al oído y con una sonrisa), me dijo: ‘¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?. También que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”, reveló Gaetani.

En las últimas horas Facundo Arana rompió el silencio y salió al cruce de las acusaciones de la actriz. "Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras", le expresó Arana a la panelista de Socios del Espectáculo Luli Fernández.

La periodista remarcó que el relato que hizo Gaetani tomó por sorpresa a Arana, ya que ambos tenían una relación muy cercana. “Le generó un profundo dolor porque quiere y respeta mucho a Romina”, indicó.

Además, la panelista se refirió al tramo de la entrevista donde la actriz asegura que su colega la insultó en un evento de la revista Paparazzi: “No tiene registro de haber dicho la frase a la que hace alusión Romina, pero que independientemente de las palabras que escuchó, porque vio su nota y sabe lo que dijo, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar”, contó

En medio del escándalo, Arana confirmó en su cuenta de Instagram que demandará a la actriz. "A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias", anunció en una historia de Instagram.

En el programa conducido por Ángel De Brito, Yanina Latorre dio a conocer al aire una serie de chats entre Arana y Gaetani de esta historia donde se muestra el vínculo que tenían en 2019, cuando la actriz o había lanzado su canción “De una pasión”.

“Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste. Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encanto!”, le escribió Arana a Gaetani en uno de los mensajes tras ver el video.

Gaetani le respondió a través de un audio: “Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un hue... en escribir. Lo presenté en Youtube para subirlo a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene”.

Arana le preguntó si podía compartir el material musical con los medios y a través de sus redes sociales para promocionarlo: “Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chiste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram (…) Estoy orgulloso. Estoy contento Romi ¡Quedó increíble”.

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte -escribió Arana en Instagram-. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva…no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar con tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse). Ni menos ni más. Pero de acá...No creo que le guste lo que escribo, pero yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste”. Gaetani le respondió con una foto de su cara y un corazón.