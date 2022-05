Infoeme | necrologicas - 23 de Mayo de 2022 | 17:15

MARIA IRENE BLANCO de ACHUELLO Falleció en Olavarría el día 23 de Mayo de 2022 a los 74 años de edad.Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Ex Docente y Ex Concejal de Olavarría. VELATORIO: España 2942 departamento ‘’D’’ 24/5/2022 8:30 AM. RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Martes 24/5/2022 11:30 AM. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.