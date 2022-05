Aníbal dijo que la vicepresidenta “se corrió de la gestión”

Antes de una reunión de los ministros nacionales convocada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó con dureza a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a su par en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Fernández aseguró que “Cristina se corrió de la gestión”, al comentar la alocución de la expresidenta en la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCA), y además afirmó que “Sergio miente, es muy fácil ponerse cómodo y decir cosas”, con respecto a los dichos de Berni sobre la pobreza en Argentina.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión de Gabinete, el ministro de Seguridad afirmó que Cristina Kirchner “se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema”.

La vicepresidenta recibió en Resistencia un Doctorado Honoris Causa de la UNCA, ocasión en la que se quejó por el rumbo económico de la administración nacional. Aníbal Fernández sostuvo: “Hay cosas que no me satisfizo ese discurso. No mencionó al Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un trabajo fenomenal que si no resolvés esa mora te saca del país, no podes pedirle un peso ni a China, ni a Rusia, ni a nadie”.

“Insisto en que el método no puede ser la interna, el método es lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. No hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de acciones concretas y constructivas”, sentenció Fernández.

“No es verdad lo que dice Berni sobre la pobreza”

En este marco, después de que Sergio Berni hablara de un “programa económico que lleva a empobrecer a la sociedad” y redoblara las críticas que desde el año pasado le hace al presidente Alberto Fernández, su par nacional aseveró: “Bueno, Sergio es así. Sobre la pobreza no es verdad lo que dice. Hay que ir al Indec y mirarlo. No generamos los cuatro años de macrismo, la pandemia, ni la guerra. Es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa”.

En tanto, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo consideró que “en algunos casos hay mala leche” contra la gestión nacional: “Se busca siempre el pelo al huevo para encontrar alternativas de agraviar al Gobierno”.

Fernández afirmó, de todos modos, que “el consenso siempre es saludable” y enfatizó que la discusión puertas adentro deberá darse entre el Presidente y su vice, quienes son los “responsables” de ese proyecto político.