Galli inauguró la ampliación de las cloacas en Loma Negra: beneficiará a 318 domicilios

En un acto en donde estuvieron presentes diferentes funcionarios municipales y vecinos de la localidad, el intendente Ezequiel Galli inauguró la segunda etapa de ampliación de la red de cloacas de Loma Negra.

La ceremonia tuvo lugar en la pasadas las 10 de la mañana de este martes en la planta depuradora ubicada en el predio en donde antes funcionaba el aeródromo municipal.

Según precisó el intendente, la nueva obra cubrirá un área aproximada de 200 hectáreas, y proveerá de conexiones cloacales a 318 domicilios de la vecina localidad.

Aparte del jefe comunal, en la inauguración también estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Hilario Galli, el Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, el Secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robiani y el delegado de Loma Negra Gabriel Suburu.

También estuvieron presentes Alberto Miotti, Cruz Arouxet y José Morán, por parte de Coopelectric.

La nueva red recorre las calles Alberdi entre Avenida De los Inmigrantes y Avenida Libertad, Santa Elena entre Avenida De los Inmigrantes y Avenida Libertad, Sarmiento entre el mismo trecho, Brown, Avenida 25 de mayo, Avenida Argentina, J. Becker entre Presidente Hipólito Yrigoyen y Avenida Libertad.

“Cuando asumí como intendente, en diciembre del 2015, nos sentamos con Julio Ferraro a ver el mapa de cloacas de Olavarría, a ver dónde había y dónde no, y nos llamó la atención que parte de Villa Alfredo Fortabat, un tercio aproximadamente tenía la red de cloacas, pero no los desechos no tenían dónde ir, es decir, se hizo la red de cloacas sin construirse la planta depuradora. Entonces nos pusimos a trabajar y tomamos la decisión de hacer esta planta depuradora”, manifestó el jefe comunal.

“Hoy gracias a esta obra que hicimos en conjunto con ENOHSA, 318 familias van a tener mayor calidad en su salud, son 318 familias que dejan de llamar al camión atmosférico. Esto es crecimiento, desarrollo y salud para la localidad”, agregó.

Aparte de eso, Galli aseguró que el objetivo “en los próximos cinco años” es poder brindar una cobertura total para los vecinos de la localidad.