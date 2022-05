Censo 2022: “Los primeros resultados estarán en tres meses y los definitivos en un año”

La docente de la Facultad de Ingeniería y especialista en Estadísticas, Doctora Miriam Cocconi, habló en una entrevista radial sobre las características del Censo que se realizara en todo el país este miércoles, su modalidad virtual y las utilidades que puede tener la encuesta para el Gobierno.

Cocconi se encargó de explicar que el Censo es un tipo de encuesta que genera estadísticas bajo una modalidad que se diferencia de la ordinaria, que toma a una parte de la población para obtener una muestra sobre las diferentes características que se quieran estudiar.

“El Censo es una técnica abarataba a toda la población, no solo a un sector. Es la única vez que se trabaja con toda la población completa. Se diferencia de las demás porque las 61 preguntas se le hacen a todas las personas”, detalló en diálogo con Desayuno con Noticias (Radio M).

De esta forma, sostuvo que la encuesta que se realizará este miércoles desde las 8 se realizará con el objetivo de generar un tipo de “estadística descriptiva y exploratoria”. “Se trata de recuento de datos que tiene una parte de sección vivienda y las otras preguntas son referidas a la educación así como otras consultas que refieres a las características de las personas que viven en el hogar”, puntualizó.

En este marco, la especialista expresó que el Censo Nacional se hace cada diez años debido a que hay que movilizar mucha gente y “no es fácil trabajar con la población completa”. “En este caso el movimiento, la logística y la preparación de los censistas lleva mucho tiempo”, consideró.

Asimismo, es tan amplia la cantidad de datos que puede demorarse un tiempo en surgir los datos de la encuesta. “Censar todo lleva mucho tiempo, los primeros datos estarán dentro de dos o tres meses y puede llevar hasta un año para dar los resultados definitivos para saber qué ocurrió en los últimos años, desde el 2010 hasta ahora”.

Posteriormente, señaló sobre que los datos aportados por el Censo sirven para saber en qué situación se encuentra Argentina en cuanto a vivienda y educación entre otros. “Sirve para que se tomen las medidas necesarias”, dijo y ejemplificó: “si hay mucha más gente que alquila ahora con respecto a hace diez años, de acuerdo a los resultados, se tomarán las medidas necesarias para corregir algunas cosas”.

“Primero hay que saber los resultados y a partir de ahí se pueden hacer comparaciones por ejemplo con el censo anterior”, afirmó Cocconi.

Finalmente, se refirió a la posibilidad que el Gobierno Nacional incluyó en el censo de este año para poder contestar la encuesta de forma virtual. “El censo digital es muy bueno, lo que pasa es que lamentablemente todavía no podemos todos hacerlo bajo este formato, porque no todo el mundo tiene acceso a entender el tema computacional y que hay personas que no tienen acceso a internet”.

En este sentido, consideró que aun la brecha digital en Argentina es lo suficientemente amplia como para que el censo todavía necesite tener un formato presencial. No obstante, explicó que posiblemente en el próximo Censo se pueda hacer en una forma más amplia bajo esta modalidad.

Link para realizar el Censo virtual.