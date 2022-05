La multa por no completar el Censo 2022 puede superar los $100.000

La multa por no completar el Censo 2022 puede superar los $100.000El Censo 2022 ya está en marcha y, a una semana de la jornada oficial, cerca de 10 millones de personas ya lo completaron de forma digital. No obstante, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que de acuerdo a la Ley 17.622 aquellas personas que no respondan o mientan sobre los datos brindados, deberán pagar una multa, cuyo valor se actualiza semestralmente.

“Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento previsto en la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional”, se lee en la Ley.

“Los importes mínimos y máximos previstos en el presente artículo se reajustarán semestralmente, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos”, subraya la normativa.

La última actualización de los montos estipula una multa mínima de 1.076,36 pesos para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los 106.799,35 pesos.

Por su parte, el funcionario del Indec Mariano Poledo, indicó que “cerca de 10 millones de personas ya completaron el censo digital, lo que representa casi 4 millones de hogares”.

La posibilidad de completar el censo digital estará habilitada hasta las 8 de la mañana del 18 de mayo. La página para completarlo es https://digital.censo.gob.ar. El día que pase el censista solo habrá que brindarle la información del código que ofrece el trámite virtual.

Por otra parte, ante la circulación de un mensaje de WhatsApp en el que se advierte que el censista preguntará cuánto gana una persona, Poledo afirmó que “ningún censista preguntará nada de eso, y no son preguntas del cuestionario”, y añadió: “Son WhatsApp que corren con objetivos maliciosos”. (DIB)