Terminó la Etapa Regular del Torneo Clausura y ya hay cruces

Cinco partidos se disputaron este domingo en la continuidad del "Norberto Desanzo" de la Primera División y se confirmó qué equipos continúan en carrera.

En el Tete Di Carlo, Estudiantes fue local ante Loma Negra y se impuso por 3 a 2. Carlos Ruschetti a los 47', Alejandro Galmez a los 50' y Emilio Seibel a los 86´ marcaron para el "Bataraz" y para el equipo de Villa Alfredo Fortabat la igualdad la habían logrado Diego Ortega a los 69´ y Juan Esteban Salías a los 80´.

Fue un cotejo con un discretísimo primer tiempo y tras todas las emociones en la segunda mitad, los dirigidos por Enrique De la Vega se aseguraron los tres puntos y la ventaja de localia en el comienzo de los Play-Off.

Nada pasó en los primeros 45 minutos, ni una sola aproximación a los arcos a pesar de que se compartieron la posesión de la pelota, pero otra fue la historia en el complemento con cinco festejos de gol.

En la primera llegada de peligro del partido se abrió el marcador porque Carlos Ruschetti saltó más alto que todos tras una pelota parada y puso la primera diferencia para el “albinegro” cuando apenas había comenzado el complemento y en la segunda situación -tres minutos después-, el local amplió la diferencia con un gran remate de Alejandro Galmez que partió habilitado y definió al primer palo tras la salida del arquero.

En notoria desventaja, el “Celeste” salió decidido a revertir la historia y tras una falla en la defensa de Estudiantes, Diego Ortega empujó la pelota al fondo de la red para establecer el descuento.

Las variantes en ambos equipos produjeron espacios en el terreno y a pesar de que se dividieron la pelota con mucho pelotazo, los dirigidos por Luciano Bilbao lograron igualar el resultado a través de Juan Esteban Salías que llegó al área rival por una pelota parada, pero la terminó empujando para el 2 a 2 parcial.

Pero no pudo festejar mucho el equipo de la Villa porque con poco tiempo por jugar, Emilio Seibel apareció sólo en el borde del área y con un remate cruzado puso cifras definitivas al partido que no se jugó en el Parque Guerrero por los trabajos de mantenimiento sobre el césped del estadio central.

Además, en el Domingo Colasurdo, Ferro derrotó 2 a 1 a Racing y en el Ricardo Sánchez, El Fortín goleó 4 a 1 a Luján.

Por otro lado, en los enfrentamientos decisivos para la continuidad del certamen, Hinojo derrotó a Municipales por 3 a 1 y San Martín venció 2 a 1 a Sierra Chica.

Con estos resultados, en los Cuartos de Final se enfrentarán: Embajadores vs San Martín, Racing vs Hinojo, El Fortín vs Loma Negra y Ferro vs Estudiantes. Quedaron eliminados Luján, Sierra Chica y Municipales.

Síntesis Estudiantes – Loma Negra:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (3): Masson, Basterrica, Castares, Ruschetti, Salas, Romero (Peralta), Junger, Campos, Giménez (Galotti), Galmez (Alonso), Seibel. DT- Enrique De la Vega

Loma Negra (2): Arista, Escay (Martínez), Ferreyra (Cejas), Salías, Galván, Befumo (González), Arramon, Ortega, Masson, Teves (Noms), Senger (Rivas)

Amonestados: Basterrica, Castares, Galmez en CAE; Ferreyra, Arramón, Ortega, Noms en LN

Expulsados: No hubo

Goles: Ruschetti, Galmez, Seibel en CAE; Ortega, Salías en LN