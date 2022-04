Una mujer denuncia que fue atacada por seis perros y reclama que “alguien se haga cargo”

Una olavarriense denuncia que fue atacada por seis perros en la intersección de Avenida Del Valle y Brown mientras se desplazaba en moto -su movilidad de trabajo-. Tras el ataque, que pudo evitar defendiéndose con la cartera, intentó realizar el reclamo por las vías legales pero no obtuvo respuestas.

El pasado jueves, alrededor de las 10 de la mañana, mientras una mujer se desplazaba en moto por Del Valle y Brown, seis perros se “aparecieron de frente” y la atacaron. “Me cubrí con la cartera, uno de ellos la mordió y la rompió”, aseguró la olavarriense y adjunto una imagen del morral.

Tras lo sucedido, decidió actuar por las vías legales debido a que considera que “nadie se hace cargo de los perros”. “Llamé a Control Urbano y nada, el 911 no respondió, en bromatología me atendieron, pero me dijeron que ellos no tienen espacio para tener perros callejeros o abandonados, finalmente la línea 147 me tomó el descargo y lo va a enviar a bromatología”.

Luego de compartir su indignación por lo sucedido y la falta de respuestas, aclaró que esta no es la primera vez que le ocurre algo así: “Hace un tiempo, se me cruzaron dos perros me caí de la moto y me provocaron lesiones en un tobillo, estuve cuatro meses en recuperación, sin poder trabajar y los dueños no se querían hacer cargo”.

Ante este siniestro, la mujer cuestionó: “¿Quién se hace cargo de los perros sueltos?, a mi esta vez me salvo la cartera, pero ¿Qué hubiera pasado si me caía y me lastimaba?” y concluyó: “Están cuidando más la vida de un animal abandonado que la de una ciudadana que está trabajando”.