Ricardo Montaner desmintió el nacimiento de Índigo con una foto

En las últimas horas una fuerte versión indicaba que Evaluna Montaner y Camilo se habrían convertido en padres de Índigo, su primera hija, según contó la periodista internacional Mandy Fridmann.

Sin embargo, el cantante Ricardo Montaner desmintió el nacimiento de Índigo. “Calma… ¡Todavía falta..!”, escribió el músico en su perfil de Twitter donde reúne más de nueve millones de seguidores.

Además, en su perfil de Instagram compartió una foto donde se lo ve comiendo un sandwich. “Mientras espero a Índigo”, posteó para desmentir el nacimiento.

La publicación cosechó miles de likes y cientos de mensajes de cariño. “Estamos todas en trabajo de parto con Evaluna”, escribió una usuaria. “¿Aún no nació? Qué confusión ya estábamos todos festejando. Esperamos entones que el abuelo lo anuncie. Mucha suerte”, comentó otra.

En los últimos días, Ricardo Montaner contó que la pareja planeó el nacimiento del bebé en su casa y con ayuda de una partera, en lugar de ir a un hospital.

Aunque desde un principio se especuló con que Camilo y Evaluna esperaban un varón por el nombre que habían elegido, lo cierto es que ninguno de los dos quiso saber el sexo del bebé hasta el momento del parto.

Durante el embarazo, Evaluna hizo una dura confesión: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos por mis hormonas y por otras cosas que no estaban bien en mi cuerpo. Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”,