Una familia olavarriense deja todo para emigrar a Europa: “Es por el futuro de nuestras hijas”

La pandemia del coronavirus llegó para cambiarlo todo, puso en agenda nuevos temas de discusión, trajo nuevos planteos y propuso retomar proyectos. Aquellos que habían quedado en pausa por cuestiones de la vida y que serían muy difíciles de explicar en una nota. Esta es la historia de María, Mauricio y sus dos hijas, quienes en seis meses cruzarán el océano para cambiar su futuro.

Hace un año, tras la muerte del papá de María quien perdió la vida luego de haber contraído Covid-19, la familia tomó la decisión de dejarlo todo para irse a vivir a España. “Ahí dijimos ‘listo, nos vamos’”, contó la olavarriense, dueña y emprendedora junto a su esposo, de un comercio ubicado en Avenida Colón a pocos metros de Deán Funes.

La iniciativa de “soltar” y dejarlo todo para irse a otro país, en la vida de María y Mauricio se planteó por primera vez en 2014. “Nos vinimos de Mar del Plata con la idea de trabajar un año acá, poner el local y después irnos a España”, recordaron.

Sin embargo, el local se convirtió en un éxito, los papás de María se adaptaron a sus nietas y así pasaron los años hasta que, en 2019, volvieron esas ganas de emigrar y escribir otro destino. Algo que Mauricio experimentó por primera vez años atrás: “En 2001 me fui a Miami y en 2005 a España, me quise ir con ella pero ella no quiso”, rememoró él y ella casi al mismo tiempo se lamentó por aquella decisión.

Dejar atrás Olavarría, sus proyectos y la familia

Luego de que el 16 de abril, hace exactamente un año, María y Mauricio decidieran partir a España comenzaron los trámites, los anuncios y las despedidas de los proyectos en su país natal. “Acá dejamos una vida”, precisó ella acongojada, pero orgullosa de su decisión.

En este sentido, Mauricio explicó que toda la familia viaja con los papeles correspondientes para ingresar a Europa: “Cuando decidimos irnos, lo primero que hicimos fue poner todo en regla, eso es lo más importante, yo tengo ciudadanía italiana, las nenas también y como estamos casados ella también puede entrar”.

“Se fue haciendo paso por paso, cada cosa que teníamos que hacer”, agregó María y contó: “Ya vendimos un terreno que se compró en su momento pensando en edificar, pero no pudimos ahora queda el local y la camioneta”.

Al unísono llegó la noticia a las nenas, sus hijas -de 3 y 9 años- y parte protagonista de esta historia. “La chiquita ni se entera, Malú que es la más grande está entusiasmada”, aseguró Mauricio.

Por su parte, la mamá de María “cayó cuando se vendió el terreno”, ya que según relató la joven pareja “hasta ese entonces para ella era una idea”. “El día que le dije ‘se vendió el terreno’ se largó en llanto pensando en que no nos iba a ver más”, recordó ella.

Luego fue el turno de la hermana de Mauricio quien recibió la noticia y tuvo una reacción inesperada. “Ella sufría ataques de pánico y yo lo desconsideré, le mande un audio de WhatsApp y no me contestaba, al rato me respondió que ‘después me llamaba’ y luego me enteré que le agarró una crisis”.

Posteriormente, llegó la noticia a los amigos, quienes comenzaron con una oleada de preguntas y gestos: “Algunos te miran como diciendo qué vas a hacer allá, y la pregunta que tendrían que hacer es qué hacemos acá si nos quedamos sin trabajo”.

“Cuando decimos que vendemos Pupita’s piensan que nos estamos fundiendo y luego nos preguntan ‘¿si vos estas bien, por qué te vas?’ Bueno, la respuesta es que no me voy por mí, me voy por mis hijas. Duele, porque dejas un montón de cosas y te vas a un país a ver qué onda, pero nos tenemos a nosotros como familia”, continuó María.

La despedida de un comercio con sello familiar

Caracterizados por la atención con todos y cada uno de sus clientes, Pupita’s “viene de a pulmón desde el día cero”. “Empezamos con una mesa de carretel y ganas, primero en casa, después nos mudamos acá, hace ocho años que venimos trabajando”, contó María y agregó: “Es el tercer hijo que no tenemos”.

Tras la llegada de la pandemia, el local tuvo que cerrar sus puertas por un largo tiempo: “Nosotros vivimos de esto y en pandemia no recibimos ayuda de nada estuvimos ocho meses sin abrir al público, tuvimos que seguir vendiendo online”, expresaron.

En este sentido aclararon que si bien no tuvieron que pagar el alquiler porque el dueño no les cobró en el periodo de cierre, las boletas de servicio seguían llegando y había que pagarlas, además ellos tenían que continuar con la rutina del hogar.

Todos sus años de trabajo se vieron reflejados en el cariño de la gente tras el anuncio de que dejarían de ser los dueños de Pupita’s: “Tuve gente que se le cayó un lagrimón porque le he vestido a la primera, segunda y tercer hija”, sostuvo María que reconoció su miedo de que “la persona que venga no esté en los detalles”.

“Los clientes se quedaron asombrados, tristes, tenemos clientes que han venido a comprar y el otro día se iban de Argentina”, agregó Mauricio y señaló sobre la decisión de irse: “Nosotros no nos quejamos de la economía, nos vamos por el futuro de nuestras hijas”.

Qué los espera en España

“En España nos esperan las ganas por sobre todo”, sintetizó ella sobre su futuro del otro lado del océano y añadió: “Tenemos muchos amigos en Málaga, Marbella, Alicante, Barcelona, Mallorca, no vamos con nada fijo, se va a ver que se consigue, tenemos título, carta de recomendación, llevamos experiencia en lo que es el local, eso hace que proyectemos”.

En esta línea concluyeron: “Tenemos familia, tenemos amigos, gente a la que vamos a extrañar, pero la realidad es que existe internet están los WhatsApp y las videollamada, va haber mucha conexión”.