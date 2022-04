Después de un gravísimo hecho de inseguridad, piden ayuda para un merendero

Después de que se registrara un violento robo en la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen, en el que robaron y destrozaron la mercadería y el mobiliario del merendero del barrio, Esther Vivas, la coordinadora del mismo, se transformó el protagonista de un desesperado pedido de ayuda para poder continuar alimentando a los chicos que concurrían por alimentos.

“Se llevaron desde los bancos hasta los cubiertos, destrozaron todo lo que había, sólo dejaron unos pocos vasos, es un desastre lo que hicieron”, manifestó Vivas en una entrevista al programa “La Primera Mañana”, de Cadena 103.

El hecho delictivo se dio este lunes, cuando uno o varios desconocidos ingresaron al edificio de dicha sociedad de fomento y destruyeron y sustrajeron mercadería y utensilios del depósito del merendero “Mi rincón feliz” que se encontraban guardados en un pequeño cuarto del edificio.

Vivas, quien se encontró con la devastadora escena cuando llegó al lugar –ya que nunca se había enterado del hecho-, pidió la colaboración de la comunidad para reponer lo sustraído y, además, solicitó que le permitan volver a hacer uso del espacio de la Sociedad de Fomento para llevar adelante el merendero.

“Después de cinco años de tener el merendero, cambió la comisión de la Sociedad y me dijeron que ya no podía estar más ahí, lo que es terrible, porque llegué a tener hasta 300 personas comiendo en tiempos de pandemia, gente que lo necesita, por suerte ahora la cosa mejoró un poco y hay menos, pero son más de 25 familias las que estoy asistiendo en estos momentos”, contó la vecina, quien debió pasar de las instalaciones de la sociedad a tener que instalar el merendero en su propia casa.

“Yo me fui cuando la nueva comisión decidió que ya no tuviera más comedor, pero me siguieron permitiendo guardar la mercadería del merendero en un cuartito de ahí”, relató.

“Yo lo que estoy pidiendo ahora es que me den otra vez el espacio para cocinar y nada más, es una lástima que esté tan abandonada después de haber sido un lugar para atender a la gente, pero nadie se hace cargo”, agregó.

A esta difícil situación se le sumó el hecho del lunes, momento en el que entraron a la sede de la institución y efectuaron el robo y los destrozos.

“Me duele lo que hicieron con las cosas de los chicos, realmente se llevaron todo, hasta lo juguetes del Día del Niño y el chocolate que teníamos para hacerles algunos huevitos de pascua para Semana Santa, por eso estoy pidiéndole una colaboración a la comunidad”, se lamentó Esther.

Quienes estén interesados en colaborar con mercadería, utensilios, juguetes o ropa pueden acercar sus donaciones a Rufino Fal 3.984 entre Deán Funes y Avenida Urquiza.

(Fuente: "La Primera Mañana")