La 8° fecha inició con triunfo de Embajadores

Embajadores recibió en su estadio a San Martín y consiguió un nuevo triunfo que lo acerca a quedarse con el 1 de la Fase Regular.

El CEO venció 2 a 0 a San Martín y sigue líder e invicto en la competencia liguista. Alejo Di Carlo a los 35 minutos y Luciano Rojas a los 36´ marcaron los goles de la victoria.

En un partido donde los goles estuvieron muy cerca todo el tiempo, los dirigidos por Miguel Diorio encontraron los goles en dos jugadas consecutivas y luego controlaron la pelota para asegurar su séptima victoria sobre ocho presentaciones -la restante fue empate-.

Dos pelotas en los palos tuvo el “León serrano”, una en cada tiempo, que podrían haber cambiado la historia, pero ni Leal a los 19´ de cabeza, ni Vales a los 93´ con un remate pudieron vencer el 0 de los locales.

En contrapartida, el líder del campeonato, con dos goles en un minuto sentenció el partido. Alejo Di Carlo abrió el marcador a los 35´ apareciendo por el borde del área grande tras una pelota que llegó desde la izquierda y 60 segundos después, Luciano Rojas ganó en velocidad tras la mala salida del medio de los de Sierras Bayas y marcó el segundo.

También los de Diorio tuvieron un remate al palo -travesaño- cuando, Baliño en la primera pelota que tocó no pudo con su cabezazo.

Hubo rojas -una por bando- y protestas varias en la apertura de la fecha en el Tete Di Carlo que lució las nuevas oficinas y cabinas en uno de los laterales de la cancha del puntero del campeonato con 22 unidades.

La actividad continuará el próximo martes con tres partidos. Jugarán Sierra Chica vs. Racing a las 15:30, Loma Negra vs El Fortín desde las 21:00 y Ferro vs Estudiantes a partir de las 21:00 y el miércoles desde las 20:30 cerrarán Luján vs Municipales.

Síntesis Embajadores – San Martín:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Embajadores (2): Rizzi, Di Bello, Wiechniak, Sasali, Lopreite (Barzola), Leonardo (Sacchi), Areco, Álvarez, Scipioni, Di Carlo, Rojas (Baliño). DT- Miguel Diorio

San Martín (0): Banzi, Ferreyra (García), González, Arata, Altamirano, Palacios (Saloiña), Masson, Boado (González), Funes (Menon), Vales, Leal. DT- Carlos Cirioli

Amonestados: Di Bello, Leonardo, Areco en Embajadores; Altamirano, Saloiña en San Martín

Expulsados: Barzola en Embajadores; Leal en San Martín

Goles: Di Carlo y Rojas en Embajadores