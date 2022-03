La revelación de Nazarena Vélez sobre su vínculo con Jorge Rial

Nazarena Vélez contó sus "padecimientos" con Jorge Rial cuando el periodista era conductor de Intrusos del espectáculo. En el debut de LAM, la actriz aseguró que el periodista la llamó para preguntarle cuánto media porque le estaba "preparando un cajón".

Además, Nazarena confesó que, en las épocas en la que ella tomaba pastillas para adelgazar, Rial buscaba droga en la basura de su casa.

“Por supuesto que se metieron con mis hijos... Rial ha revisado la basura de mi casa. Cuando se hablaba de mi adicción, buscaba droga en mi basura. En dónde compraba pastillas y qué hacía. Yo me acuerdo de ver a mis hijos muy mal", recordó Nazarena.

"Los chicos eran súper chiquitos porque eso pasó en el 2009, así que estamos hablando de que eran muy chiquitos. Me extraña que no tenga espalda, eso me extraña. ¿Sabés qué me pasa con Jorge? Me acuerdo que le hice hace más de veinte años una nota y..."

"Le dije ´¿vos qué sos?´. Y me dijo ´yo soy un mercenario´. Todos sabemos lo que significa ser un mercenario, entonces uno tiene que tener espalda. Si vos te parás de una manera. Yo lo he vivido con Gerardo (Sofovich) de una manera...", contó Nazarena, sobre las épocas en las que trabajaba para el productor teatral.

"He visto en Intrusos que le iban a mandar un pájaro carpintero a Gerardo, burlándose de la amputación de la pierna, déjame de joder. Gerardo no era un santo, por supuesto, que Dios lo tenga en la gloria igual", destacó Nazarena.

"Cuando me llamó para preguntarme cuánto medía porque me estaban preparando el cajón fue por lo de Gerardo (ella seguía trabajando para él y Rial se había peleado con Sofovich) y por un montón de otras cosas. Porque iba al programa de Canosa, por ir al tuyo (el que hacía en cable, en ese momento)", dijo Vélez sobre las "consecuencias" que sufría por dar notas a programas que no eran el de Rial.

“Me decía que era una mala agradecida. ´Salís en la tapa de Paparazzi y no venís´. Cuando me dijo lo del cajón lo dejé pasar. ¿Sabés lo que pasa? Cuando vos trabajás de esto y dependo de esto de toda mi vida, en muchísimas cosas uno accedía. Y cerraba el pico por miedo, por conveniencia, porque después lo necesitabas. Había un momento en que era como un imperio Jorge", aseguró Nazarena.

"En ese momento, Jorge fue increíble (cuando se suicidó Fabián Rodríguez, su ex marido). Yo tengo amor-odio, por eso lo digo. Cuando pasó lo de Fabián fue sumamente generoso conmigo. Morena (la hija del conductor) ha venido millones de veces a mi casa y yo la adoro", señaló Nazarena,