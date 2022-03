Fuerte discurso feminista y disidente en Olavarría

A un día del 8 M, la jornada de lucha y concientización por los derechos de las mujeres y minorías sexuales, desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría decidieron compartir el discurso que pronunciaron en ocasión de una fecha tan especial.

“Este 8 de marzo las mujeres, las lesbianas, bisexuales, intersex, maricas, travestis, trans, no binaries y demás cuerpas feminizadas estamos de paro en todo el mundo. En este espacio celebramos cada conquista producto de nuestra persistencia y seguimos en pie de lucha por todo lo que nos falta.

Somos las mismas que han salido a lo largo de la historia contra el machismo, el patriarcado y el capitalismo, las obreras textiles neoyorkinas, las negras, las socialistas, las afrodecendientes, las campesinas y las hermanas originarias, que desde 1910 todos los 8 de marzo tomamos las calles del mundo.

Hoy es la sangre de nuestras caídas las que nos exige volver a las calles. El domingo a la madrugada en ésta ciudad perdimos a Marcela, e inmediatamente salimos a las calles a abrazar a la familia y a pedir justicia. Porque el femicida tenía denuncias previas por violencia de género y tenía que estar preso. Tanta es la impunidad que manejan que siguió ejerciendo violencia hacia otras parejas y mató a quién le impedía seguir violentando. Marcela estaba cuidando a su hermana porque la justicia desestima y desoye nuestros pedidos de auxilio, porque los jueces y fiscales misóginos y machistas siguen en sus cargos de forma vitalicia garantizando impunidad y libertad para los violentos.

Los ministerios no generan políticas reales a nuestra necesidad de seguir vivas. Es el Estado en todas sus dimensiones y sus gobiernos quienes nos exponen, nos violentan, nos violan, nos matan. ¡Es el Estado y su justicia los responsables del femicidio de Marcela Antonella Gomez! ¡Estamos HARTXS! No queremos que nos arrebaten a nadie más. Por ésto tejemos redes, nos organizamos y retomamos las calles.

El hambre y la desocupación, la falta de vivienda y de acceso a trabajos genuinos, todas estas violencias se agudizan en nuestras cuerpas. El 70 por ciento de las personas más pobres somos mujeres y disidencias. Los salarios más bajos son los que recibimos en el trabajo doméstico, el rural y la maestranza. Pero somos las primeras en organizarnos y salir a luchar, paramos la olla y reclamamos vivir de forma digna.

Sabemos que nuestra precariedad se recrudece por el acuerdo que se está pactando con el Fondo Monetario Internacional, porque siempre el botón de ajuste son los derechos de todo el pueblo trabajador y nuestras vidas, recortando presupuestos, vulnerando derechos. Por esto decimos NO al pacto del gobierno con el FMI.

Sabemos que los ciclos de endeudamiento externo se imponen como mecanismos de dominación colonial y como forma de intentar recortar la soberanía nacional en la toma de decisiones estratégicas en materia económica, social, financiera, impositiva, laboral. Este 8M es especial porque se juega la posibilidad de nuestro futuro. Decimos que la deuda es con nosotras, nosotres y nosotros y ¡Que la paguen los que la fugaron!, quienes la convirtieron en especulación e inflación que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Volvemos a exigir que la justicia avance en la causa contra los imputados por la toma de deuda externa y que se difundan los nombres y empresas que se apropiaron de los dólares del préstamo y los fugaron al exterior.

DESDE ESTA ASAMBLEA AUTOCONVOCADA DENUNCIAMOS QUE hace dos años el Concejo Deliberante declaró que Olavarría estaba en emergencia por violencia de género. Queremos conocer las acciones que se llevaron adelante desde el Poder Ejecutivo municipal para avanzar y erradicar la violencia machista. Si estamos en emergencia es que el estado municipal reconoce que estamos en peligro ¿que se hizo?

Denunciamos que el presupuesto local de la ordenanza 3910 que debería destinarse para trabajar en prevención de violencia de género, se utiliza desde hace años mayoritariamente para pagar sueldos. Exigimos que este presupuesto se destine al acceso a vivienda y apoyos económicos a personas que atraviesan situación de violencia. También exigimos que el acceso a la información sobre la ejecución del presupuesto 2022 sea pública, permanente y actualizada.

Exigimos que en los espacios estatales cuenten con profesionales capacitadxs en perspectiva de género para que las personas que viven situaciones de violencia de género denuncien, sean contenidas y asesoradas de forma digna.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades no responde de acuerdo a las necesidades de las disidencias y mujeres violentadas. Un ejemplo es el Programa Acompañar que dura como máximo 6 meses y no contempla las realidades de quienes sufrimos violencias, además de sus incompatibilidades con otros programas lo que impide su real acceso. Invitamos a los medios de comunicación a interpelarse, reflexionar y comprender el alcance social de su tarea. No podemos admitir en sus publicaciones sexismo, revictimización y amarillismo. La exposición que hacen de datos sensibles lo único que logra es lastimar más a las personas en situación de violencia, particularmente a les sobrevientes de abuso sexual.

Basta de posponer juicios a violentos y femicidas! Justicia por Valentina Gallina y Lujan Rivadeneira. Los procesos judiciales por violencia machista y patriarcal no deben ser revictimizantes. Hace dos semanas 6 varones violaron a una piba de 20 años en Palermo. No es un caso aislado, es parte del sistema patriarcal y opresor cotidiano. Exigimos que éstas masculinidades se cuestionen y sean juzgadas. Justicia para Marcela Antonella Gomez! Basta de matarnos!

CON LUCHA E INSISTENCIA LOGRAMOS LEYES FUNDAMENTALES PARA

EXISTIR, EXIGIMOS SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN.

Exigimos que el estado efectivice la aplicación de la ley n° 27.452 de protección de hijes de víctimas de la violencia machista garantizando el derecho a recibir una reparación económica mensual, acceso a una cobertura integral de salud y acompañamiento integral durante su crianza. basta de trámites engorrosos para acceder a nuestros derechos. ¡Que la corte suprema de justicia de la nación no ponga más obstáculos y se capacite!

Que se cumpla con la ordenanza local donde todos los comercios tienen que exhibir la cartelería con los números de emergencia por Violencia de Género Exigimos la aplicación de la ley de Educación sexual integral laica, científica y no binaria en todos los ámbitos de la educación tanto pública como privada.

LAS COMPAÑERAS ORIGINARIAS DECIMOS

Basta de Chineo, de abuso sexual y de las distintas violencias ejercidas hacia niñes y mujeres indigenas que viven las comunidades originarias y en centros urbanos. Justicia por Florencia Isabel Torres, niña wichí de 14 años asesinada en Salta por un criollo abusador.

Justicia por Victoria Carrion, hermana de Carmen de Patagones abusada por Aldo Pinta, entregada por Néstor Pinta. Acompañamos a toda la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre y a Lisette. Fernandez, quien hoy sigue luchando por justicia para su madre y hermana, Nancy Fernández y Micaela Fernández asesinadas por la trata y la complicidad de la

policía.

Reiteramos la Aplicación efectiva de la Educación Intercultural en la Pcia de Buenos Aires, que cese el racismo y la discriminación hacia les estudiantes y docentes originarios en el sistema educativo en los distintos niveles y modalidades, que están invisibilizadas por el propio Estado.

BASTA DE HAMBRE, MISERIA Y DESOCUPACIÓN

No al pacto del gobierno con el FMI, no al pago de la deuda externa.

Denunciamos la precarización laboral y la explotación de mujeres y disidencias

donde las tareas de crianza y cuidado sumado al trabajo formal llega a situaciones de saturación extremas.

¡Exigimos acceder a puestos de trabajos reales!

Licencias de xaternidades por 6 meses para trabajadoras, trabajadores y

estudiantes.

Jardines para el cuidado de niñxs en lugares de trabajo, estudio y barrios.

Actualización e incremento de los programas sociales.

Trabajo genuino y pase a planta permanente de todxs lxs precarizadxs.

Dispensas por cuidados de familiares o por factores de riesgo que no estén limitadas y sean cubiertas con trabajadoras y trabajadores suplentes, tanto para docentes como para auxiliares.

Reconocimiento estatal a las tareas domésticas, de cuidado y crianza con salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar.

Desmantelamiento de las redes de explotación laboral! ¡Basta de trabajo esclavo! Reconocimiento de derechos laborales a trabajadoras y trabajadores migrantes. Ante la falta de acceso a la tierra y la vivienda exigimos programas nacionales, provinciales y locales que contemplen la situación económica de trabajadorxs ocupades y desocupades.

¡ACCESO LIBRE Y GRATUITO A LA SALUD!

Exigimos la implementación de una línea gratuita destinada a recoger las denuncias al Estado municipal de las múltiples violencias a las que son expuestas las personas con posibilidad de gestar en sus partos, abortos, controles ginecológicos y la libre elección de métodos anticonceptivos.

Decimos NO a la Violencia Obstétrica! Queremos parir como elijamos y abortar sin

ser juzgadas en el Hospital.

Exigimos que se garanticen las ILEs de más de 14 semanas en el hospital sin intervención de mediques que obstaculicen los circuitos.

Exigimos capacitación en AMEU a médicas generalistas que vienen acuerpando y

acompañamiento desde hace años.

Que las obras sociales cubran en forma simplificada la IVE.

¡Aprobación y producción pública de Mifepristona ya!

La separación de maternidad de la atención e internación ginecológica en el

Hospital.

Basta de persecución a les profesionales por garantizar derechos!

DESDE LAS DISIDENCIAS SEXUALES EXIGIMOS

¡A casi un año exigimos la aparición con vida de Tehuel De la Torre!

Absolución para Higui y Joe Lemonge

Efectiva implementacion del cupo e inclusion laboral travesti, transgenero,

transexual y no binarie en el ambito local.

BASTA DE JUSTICIA PATRIARCAL Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

¡Fuera Berni! Responsable de una institución corrupta, encubridora y asesina

Desmantelamiento de las redes de trata, encubiertas por la policía, la justicia y el

Estado.

Que a los jueces y fiscales apartados de los cargos por violencia de género se les

revoque la matrícula y no puedan trabajar en los lugares de donde fueron

removidos.

Por la elección con participación popular y revocabilidad de los jueces y fiscales.

Exigimos justicia por el asesinato en Paraguay de las niñas argentinas y la aparición con vida de Carmen Elizabeth «Lichita» Oviedo Villalba.

Y una vez más exigimos la separación de la Iglesia del Estado.

¡Libertad a las presas por cultivar! Libertad a las presas por abortar y acompañar!

Libertad y desprocesamiento a las presas políticas originarias! Libertad y dignidad a todas las personas explotadas laboralmente!”

BASTA DE MATARNOS

BASTA DE HAMBRE, MISERIA Y DESOCUPACIÓN

NO AL PACTO DEL GOBIERNO CON EL FMI

POR UN ESTADO PLURINACIONAL

VIVAS LIBRES DIVERSAS Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS

Que la deuda la paguen los que la fugaron!

¡ADELANTE COMPAÑERES! A CONQUISTAR

NUESTROS DERECHOS!

AUTOCONVOCADAS Y AUTOCONVOCADES

FRENTE NI UNA MENOS

SOCORRISTAS EN RED FEMINISTAS y TRANSFEMINISTAS QUE ABORTAMOS OLAVARRÍA

PLENARIO DE TRABAJADORAS

COMUNIDAD MAPUCHE URBANA PILLAN MANKE

FOL- COMISIÓN DE GÉNERO

MADAM LU ACTIVISTA-ARTIVISTA

CONSEJERIA EN PREVENCION EN VIOLENCIA OBSTÉTRICA

CAMPAÑA NACIONAL POR EL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO REGIONAL OLAVARRIA

DELEGADA DE ATUNCPBA

TRIBUNA DOCENTE- LISTA MULTICOLOR SUTEBA

POLO OBRERO

PARTIDO OBRERO OLAVARRIA