Más de 70 vecinos recibieron boletas de servicios urbanos con deudas de 2018

Vecinos del barrio 190 Viviendas de Sierra Chica denuncian que recibieron la última factura de servicios urbanos con deuda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 y piden al municipio que explique qué es lo que les está cobrando y porqué aplicaron intereses.

Alrededor de 72 vecinos, recibieron el mes pasado por primera vez la boleta de servicios urbanos, la misma aplica un cobro por alumbrado, barrido y limpieza, sin embargo, de acuerdo al testimonio de quienes residen allí la boleta “llegó con una deuda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, son cuatro cuotas con interés”, explicó uno de los afectados.

Foto: gentileza de los vecinos del barrio 190 Viviendas de Sierra Chica.

Al mismo tiempo dijo que todos los vecinos del barrio recibieron la misma deuda y que, en su caso, al acercarse al municipio para averiguar el porqué de esta situación lo mandan “de un lado a otro”.

“Voy a averiguar a rentas, pero de ahí me mandan a catastro y de catastro me mandan a rentas, nadie me sabe decir de qué es la deuda y porqué los intereses”, expresó el vecino que además señaló: “Nunca nos pusieron en conocimiento de la existencia de estas facturas y menos de la deuda”.

En este sentido afirmó: “Yo quiero pagar, pero rimero quiero saber qué es lo que me están cobrando, además me veo en esta disyuntiva porque cuando tenga que renovar la licencia de conducir me van a querer cobrar la deuda con intereses que ellos mismos pusieron”.

Foto: gentileza de los vecinos del barrio 190 Viviendas de Sierra Chica.

“Me parece un atropello y una falta de respeto”, manifestó le hombre que además, sostuvo que en la cuadra en la que se encuentra su vivienda la luminaria está en mal estado y el pasto está “muy alto”.

“Si yo voy a pagar por alumbrado, barrido y limpieza, lo mínimo que quiero es que se cumpla, no pretendo que me asfalten, me encanta cumplir, pero el Estado también debería hacerlo también”, concluyó.