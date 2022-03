"Me apretaba los pechos y me decía 'están lindos, eh'": imputaron a un ginecólogo por abuso sexual a una embarazada en Córdoba

Un médico de la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz fue imputado por la Justicia local como supuesto autor de "abuso sexual sin acceso carnal".

La Fiscalía de Instrucción de esa localidad del Valle de Punilla, en las sierras de Córdoba, a cargo de Jorgelina Gómez, decidió imputar al profesional, un médico ginecólogo que presta servicios en el Hospital Sayago y se desempeña como médico policial.

Al respecto, la fiscal Gómez contó que “la denuncia fue realizada por una mujer mayor de edad y que tras ello se dispuso las medidas correspondientes para investigar los hechos”.

Desde el primer minuto, de acuerdo a lo que expuso en la denuncia, el médico comenzó a hablarle con un lenguaje inapropiado.

“Me empezó a decir si era pelotuda por haberme quedado embarazada a temprana edad, veía las cosas de mi bebé y me decía: ‘Va bien el culiadito’”, relató la joven. Luego, le pidió que se recostara en la camilla para revisarla. "Él agarró sus rodillas y asentó las manos en sus partes íntimas”, contó. Los comentarios vulgares seguían:

Un diario local publicó palabras que la joven denunciante de 18 años expresó en sus redes sociales, entre las que dijo que el médico la recibió en el consultorio con piropos: “morocha linda” y “estás linda vos”.

La futura mamá reveló que el ginecólogo le pidió que se sacara el top que llevaba puesto: “Antes de hacerme el ultrasonido, me hace mostrarle mis pechos, me los apretaba y dice: ‘Están lindos, tenés pechos lindos, eh’”. El médico también le pidió que se bajara la calza y, en su relato, aseguró que su doctora nunca hizo eso: “Todo esto sentía que no era parte de mi control, mi doctora nunca me hizo mostrarle mis pechos y tampoco me bajaba la calza a la altura que él me la bajó”.

“La verdad se me está haciendo muy difícil, se me vienen los recuerdos de todas las cosas que me dijo. Me acuerdo y lloro de la nada. Esto pasó el lunes a las tres de la tarde. Es mi primer embarazo, estoy de cinco meses”, agregó la joven.

El médico fue imputado, pero no fue detenido, en tanto, el secretario de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Julio Niz, efectuó la denuncia correspondiente y el municipio será querellante también.