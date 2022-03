Cristian Colli: “No me molesta si quedamos quintos o séptimos, lo que sí quiero es que jueguen bien”

Consumada la derrota de Estudiantes en manos de Bahía Basket en la noche del domingo, Cristian Colli habló con Infoeme sobre el cierre de la Fase Regular de la Conferencia Sur.

“Perder nunca está en los planes, pero estamos teniendo un bajón en los últimos partidos que estamos trabajando para poder solucionarlo. Estamos haciendo un poco menos de gol y tenemos que trabajar atrás para poder ganar haciendo 75 puntos”, comenzó diciendo el entrenador cordobés tras una extensa charla con sus dirigidos ante la derrota ante Bahía Basket en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

Cristian Colli que está al mando del “Bataraz” desde el comienzo de la temporada aseguró que “el objetivo de principio de año no era estar entre los cuatro, sino ser competitivo en todas las canchas y por ahí haber ganado muchos partidos hizo que el equipo creyera que teníamos que estar en otro lado” y agregó: “La tabla se acomoda en base a lo que vos haces, cuando jugas bien vas para arriba y cuando no, perdés partidos como el de hoy. Es una zona durísima y va a ser dura hasta el final”.

“A mí no me molesta si quedamos quintos o séptimos, lo que sí quiero es que jueguen como lo hicieron a principio de año”, aseveró el coach que se prepara para una gira sin dos de sus fichas mayores: “Perder jugadores importantes cuesta, perder a Matías -Aristu- nos costó y difícilmente llegue para la gira en Bahía Blanca y si perdemos a Jeffrey será igual, pero tenemos que cambiar la actitud porque hace cinco o seis fechas que no venimos jugando buen básquet”.

“No éramos los mejores antes ni los peores ahora, los partidos que ganamos seguidos nos hicieron más daño de lo que nos dieron confianza”

El entrenador ex Atenas sentenció de cara a lo que viene que “mantengo la idea de ser competitivo, estamos entrando a Play-Off de una forma cómoda y vamos a quedar entre el cuatro y el siete por eso busco que seamos duros con el rival que nos toque. Si nos tocaba estar cuarto íbamos a estar bárbaros y si nos toca el quinto, sexto o séptimo será otra instancia de aprendizaje”.