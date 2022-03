Venta irregular de terrenos: Gastón Acosta no se presentó ante la Comisión Especial En el marco de la investigación que está llevando a cabo la comisión creada para la causa, convocaron al Secretario de gobierno y al ex subsecretario de Administración municipal, que decidió no hacerse presente y calificó el trabajo de la comisión como una “intromisión” del Concejo Deliberante.

Ante la falta de respuesta por parte del municipio, la Comisión Especial que investiga la venta irregular de terrenos ocurrida en la ciudad volvió a "insistir" con el pedido de informes para poder avanzar con la investigación que se está llevando a cabo para lograr esclarecer la situación. Así lo expresaron los miembros de la Comisión en el séptimo informe publicado, en donde el organismo deja asentado el progreso de la investigación. "Se ha solicitado en dos oportunidades vía e-email, conforme lo acordado con cada funcionario municipal responsable de área, distintos informes que hacen a la temática que aborda la Comisión. A la fecha no se ha recibido respuesta alguna, por lo que este viernes se resolvió reiterar por escrito y a través de notas dichos pedidos", se lee en el informe. Además de eso, en el marco de este proceso, en la jornada de este miércoles el Secretario de Gobierno Municipal Hilario Galli -quien había sido convocado por la comisión- se presentó a dar su testimonio, que ahora pasó a formar parte de la investigación. El ex funcionario municipal Gastón Acosta, por su parte, no se presentó a la convocatoria. Acosta, que fue subsecretario de Administración del Municipio durante el mandato de Ezequiel Galli -y que también había sido convocado junto a Hilario Galli- envió un escrito a los concejales en donde expone las razones por las que no se presentó ante la comisión. Entre sus argumentos, afirma que la creación de la comisión -que se realizó expresamente para investigar la venta fraudulenta de terrenos- es una "intromisión del Concejo Deliberante" en atribuciones que no le serían propias y La Comisión Especial está integrada por: Mercedes Landívar (Presidenta) Sebastián Matrella (Vicepresidente), Celeste Arouxet (Secretaría), Gastón Sarachu y Maite Salerno. Se hace saber que aquellos vecinos que pudiesen ser damnificados tiene la posibilidad de acercarse a la Mesa de entrada del Concejo Deliberante de lunes a viernes de 9 a 12 horas o comunicarse al teléfono 442816 opción 3 y/o interno 3020.