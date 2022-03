El hockey “Bataraz” empezó con las competencias oficiales

Entre sábado y domingo hubo nutrida actividad para el hockey “Bataraz” que fue local con todas las categorías de Damas y el domingo se presentó con Caballeros en Tandil en el comienzo de la competencia oficial.

Durante la jornada sabatina, Estudiantes recibió a Los Cardos en la rama femenina y los resultados fueron:

Sub 14

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 0 Los Cardos

Sub 16

CAE 1 (Victoria Meira) – 0 Los Cardos 0

Sub 19

CAE 1 (Teresa Arouxet) – 6 Los Cardos

Intermedia

CAE 1 (Rocío Gregorini) – 2 Los Cardos

Primera

CAE 1 (Zoe Hurtado) – 1 Los Cardos

Las categorías masculinas, por su parte visitaron a Uncas donde también hubo partidos amistosos para las categorías más pequeñas. Los resultados fueron:

Sub 15:

Uncas: 8 – 2 (Bautista Faure y Jordi Brown) CAE

Sub 19:

Uncas 6 – 6 (Pedro Damanins y Gerónimo Martínez Amoroso -5-) CAE

Primera:

Uncas 1 – 2 (Gerónimo Martínez Amoroso -2-) CAE

Por otro lado, este jueves inicia el Campeonato Regional de Clubes C en Junín con la participación de la Primera División de la entidad olavarriense. El "Bataraz" compartirá la Zona A del Torneo junto a Los Miuras de Junin, Del Valle de Mar del Plata, Once Unidos también de Mar del Plata y Ferro de Trenque Lauquen y debutará este jueves desde las 19:00 ante Once Unidos.

El equipo completo que representará a Estudiantes en el Regional es: Natalia Alcaza, Silvina Alcaza, Magdalena Amoroso, Juana Arouxet, Nahir Bonnin, Paula Carro, Graciana Cuadrado, Lucía Emiliozzi, Federica Erramouspe, Pilar Fernández, Morena Grosso, Zoe Hurtado, Paula Irasar, Justina Lohidoy, Ana Luis, Juana Mogica, Delfina Sarachu y Martina Terrasanta. DT: Francisco Amoroso; PF: Nicolás Pane.

Fuente: Prensa CAE