El Gobierno acordó un 41% de aumento con gremios docentes y no docentes

Durante la jornada de este martes el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, encabezaron una nueva reunión paritaria con representantes de los gremios docentes y no docentes universitarios donde se acordó un aumento salarial del 41% en cuatro tramos.Según el acta firmada este martes, el incremento contempla un 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre. Además, se suma un 3% de aumento, que se cobrará con el sueldo de marzo, correspondiente al periodo 2021, lo que en total genera un acumulado de 53% en ese año el cual implica un 2.1% por sobre la inflación anual. También se acordó una cláusula de revisión en septiembre y el monitoreo permanente del índice de inflación. "Nuestro gobierno tiene un objetivo claro y es que los salarios se recuperen frente a la inflación. Hoy estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos de revisar el acuerdo paritario de 2021 y concretar la negociación salarial de 2022", resaltó Perczyk. Aseguró también que “...la discusión salarial es una parte central de la política educativa para que las universidades públicas sean una plataforma de desarrollo". Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, resaltó que "...el compromiso de nuestro gobierno está puesto en reconocer el esfuerzo de cada una y de cada uno de los trabajadores universitarios. Por eso esta propuesta tiene como objetivo recuperar el nivel adquisitivo de los salarios frente a la inflación". En el encuentro, participaron representantes de los gremios que agrupan a los docentes como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA y de los no docentes nucleados en FATUN. Formaron parte también de la reunión: Cesar Albornoz, subsecretario de Políticas Universitarias; Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles; Daniel Hugo López, director Nacional de Calidad Universitaria; el presidente del CIN, Rodolfo Tecchi, y los siguientes miembros paritarios: Andrés Sabella, Julio C. Mazzotta, Hugo Santos Rojas, Victor Moriñigo, Sandra Torlucci y Darío Kusinsky, representantes del CIN.